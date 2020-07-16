В Великобритании рекомендовали продолжать работать из дома из-за COVID-19

"Мое мнение по этому вопросу, а также мнение группы ученых и экспертов, рекомендациями которой пользуется правительство, заключается в том, что на данный момент социальное дистанцирование является важной мерой. И работа из дома для многих компаний является идеальной опцией. Я не вижу абсолютно никаких причин менять это (рекомендацию для населения работать из дома)", - сказал Уалланс, выступая в четверг в парламентском комитете по науке и технологиям.

Опубликованное в начале июля исследование компании Theta Financial Reporting показало, что перешедшие на работу из дома из-за карантина британцы не хотят возвращаться в офисы и считают, что это отрицательно скажется на производительности и эмоциональном состоянии сотрудников. Две трети работающих британцев - или 65% - признались, что не чувствуют себя комфортно при ежедневных поездках на работу на общественном транспорте. Они считают эту часть дня наиболее стрессовой. О нежелании возвращаться к работе в офисе в обычное рабочее время заявили около 57% британцев. При этом 35% британцев заявили, что в случае возвращения на работу в офисы пострадает производительность их труда.