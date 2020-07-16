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В Великобритании рекомендовали продолжать работать из дома из-за COVID-19
Жителям Британии следует продолжать работать из дома, несмотря на снижение количества заражений коронавирусом, заявил главный советник премьер-министра по науке РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:47
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коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, в мире

В Великобритании рекомендовали продолжать работать из дома из-за COVID-19

19:47 16.07.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 16 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Жителям Британии следует продолжать работать из дома, несмотря на снижение количества заражений коронавирусом, заявил главный советник премьер-министра по науке Патрик Уалланс.
Карантин из-за коронавируса в Британии был введен 23 марта. С этого дня британцам рекомендовано работать из дома, за исключением тех случаев, когда это невозможно. На прошлой неделе премьер Борис Джонсон заявил, что люди могут выходить на работу в офис, если хотят, однако работодатели должны контролировать меры гигиены и дистанцирования.
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"Мое мнение по этому вопросу, а также мнение группы ученых и экспертов, рекомендациями которой пользуется правительство, заключается в том, что на данный момент социальное дистанцирование является важной мерой. И работа из дома для многих компаний является идеальной опцией. Я не вижу абсолютно никаких причин менять это (рекомендацию для населения работать из дома)", - сказал Уалланс, выступая в четверг в парламентском комитете по науке и технологиям.
Ранее канцелярия правительства заявляла, что в настоящее время кабинет министров вырабатывает рекомендации для граждан относительно дальнейшего режима работы в условиях пандемии.
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Опубликованное в начале июля исследование компании Theta Financial Reporting показало, что перешедшие на работу из дома из-за карантина британцы не хотят возвращаться в офисы и считают, что это отрицательно скажется на производительности и эмоциональном состоянии сотрудников. Две трети работающих британцев - или 65% - признались, что не чувствуют себя комфортно при ежедневных поездках на работу на общественном транспорте. Они считают эту часть дня наиболее стрессовой. О нежелании возвращаться к работе в офисе в обычное рабочее время заявили около 57% британцев. При этом 35% британцев заявили, что в случае возвращения на работу в офисы пострадает производительность их труда.
Жертвами COVID-19 в Британии стали более 45 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ДжонсонВ мире
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