В программу "Каннская классика" вошел фильм Марлена Хуциева

МОСКВА, 16 июля – РИА Новости. В программу "Каннская классика" вошел фильм "Июльский дождь" Марлена Хуциева, . В программу "Каннская классика" вошел фильм "Июльский дождь" Марлена Хуциева, сообщается на сайте смотра.

Всего в этой секции 25 художественных и 7 документальных лент.

Некоторые картины были в нее включены из-за юбилейных дат. Так, "Любовному настроению" Вонга Кар-Вая в этом году исполняется 20 лет, а "На последнем дыхании" Жана–Люка Годара и "Приключению" Микеланджело Антониони – по 60.

Секция "Каннская классика" существует с 2000 года. Обычно вошедшие в нее фильмы показывают на самом смотре, но поскольку в этом году его отменили, их можно будет увидеть на Фестивале имени братьев Люмьер в Лионе с 10 по 18 октября и на Кинематографических встречах в Каннах (Rencontres Cinématographiques de Cannes) с 23 по 26 ноября.

Федерико Феллини в этом году исполняется 100 лет, и поэтому в программе две его работы: "Огни варьете" и "Дорога", за которую он получил свой первый "Оскар" в 1957 году, а также документальная лента "Феллини и Духи".