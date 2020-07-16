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В программу "Каннская классика" вошел фильм Марлена Хуциева
В программу "Каннская классика" вошел фильм "Июльский дождь" Марлена Хуциева, сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T23:51
культура
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новости культуры
микеланджело антониони
каннский кинофестиваль
марлен хуциев
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
кино и сериалы, новости культуры, микеланджело антониони, каннский кинофестиваль, марлен хуциев, федерико феллини

В программу "Каннская классика" вошел фильм Марлена Хуциева

21:56 16.07.2020 (обновлено: 23:51 16.07.2020)
248
© РИА Новости / А. Князев / Перейти в фотобанкМ.Хуциев на съемках фильма "Июльский дождь"
М.Хуциев на съемках фильма Июльский дождь
© РИА Новости / А. Князев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июля – РИА Новости. В программу "Каннская классика" вошел фильм "Июльский дождь" Марлена Хуциева, сообщается на сайте смотра.
Всего в этой секции 25 художественных и 7 документальных лент.
Некоторые картины были в нее включены из-за юбилейных дат. Так, "Любовному настроению" Вонга Кар-Вая в этом году исполняется 20 лет, а "На последнем дыхании" Жана–Люка Годара и "Приключению" Микеланджело Антониони – по 60.
Секция "Каннская классика" существует с 2000 года. Обычно вошедшие в нее фильмы показывают на самом смотре, но поскольку в этом году его отменили, их можно будет увидеть на Фестивале имени братьев Люмьер в Лионе с 10 по 18 октября и на Кинематографических встречах в Каннах (Rencontres Cinématographiques de Cannes) с 23 по 26 ноября.
Федерико Феллини в этом году исполняется 100 лет, и поэтому в программе две его работы: "Огни варьете" и "Дорога", за которую он получил свой первый "Оскар" в 1957 году, а также документальная лента "Феллини и Духи".
"Июльский дождь" (1966) зрители увидят в отреставрированной версии 2020 года, над которой работал Карен Шахназаров.
Фильм Французский диспетчер
3 июня, 21:24Культура
Объявлен список фильмов, отобранных в этом году Каннским фестивалем
300100
КультураКино и сериалыНовости культурыМикеланджело АнтониониКаннский кинофестивальМарлен ХуциевФедерико Феллини
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