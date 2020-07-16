https://ria.ru/20200716/1574464256.html
В программу "Каннская классика" вошел фильм Марлена Хуциева
В программу "Каннская классика" вошел фильм "Июльский дождь" Марлена Хуциева, сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T21:56
2020-07-16T23:51
культура
кино и сериалы
новости культуры
микеланджело антониони
каннский кинофестиваль
марлен хуциев
федерико феллини
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/98771/39/987713960_0:573:1464:1397_1400x0_80_0_0_ec7e5aeb051d8e5e7a2dca4463d0696e.jpg
https://ria.ru/20200603/1572429347.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/98771/39/987713960_0:573:1464:1397_1400x0_80_0_0_ec7e5aeb051d8e5e7a2dca4463d0696e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/98771/39/987713960_0:436:1464:1534_1400x0_80_0_0_14190bfd2e41f0a5b4eec04dad8eaa65.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/98771/39/987713960_0:253:1464:1717_1400x0_80_0_0_8f109399b20f44084fa7f9f424955ca7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, микеланджело антониони, каннский кинофестиваль, марлен хуциев, федерико феллини
МОСКВА, 16 июля – РИА Новости
. В программу "Каннская классика" вошел фильм "Июльский дождь" Марлена Хуциева, сообщается
на сайте смотра.
Всего в этой секции 25 художественных и 7 документальных лент.
Некоторые картины были в нее включены из-за юбилейных дат. Так, "Любовному настроению" Вонга Кар-Вая в этом году исполняется 20 лет, а "На последнем дыхании" Жана–Люка Годара и "Приключению" Микеланджело Антониони – по 60.
Секция "Каннская классика" существует с 2000 года. Обычно вошедшие в нее фильмы показывают на самом смотре, но поскольку в этом году его отменили, их можно будет увидеть на Фестивале имени братьев Люмьер в Лионе с 10 по 18 октября и на Кинематографических встречах в Каннах (Rencontres Cinématographiques de Cannes) с 23 по 26 ноября.
Федерико Феллини в этом году исполняется 100 лет, и поэтому в программе две его работы: "Огни варьете" и "Дорога", за которую он получил свой первый "Оскар" в 1957 году, а также документальная лента "Феллини и Духи".
"Июльский дождь" (1966) зрители увидят в отреставрированной версии 2020 года, над которой работал Карен Шахназаров.