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Эксперт прокомментировал новые обвинения Британии в адрес России
Заявления Британии о якобы вмешательстве России в ее парламентские выборы в 2019 году, а также попытке связанных с Москвой хакеров похитить в Британии, США и... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:17
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, россия, доминик рааб, коронавирусы, великобритания, в мире

Эксперт прокомментировал новые обвинения Британии в адрес России

19:17 16.07.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Заявления Британии о якобы вмешательстве России в ее парламентские выборы в 2019 году, а также попытке связанных с Москвой хакеров похитить в Британии, США и Канаде данные о разработке вакцины от COVID-19 говорят о трудностях, которые переживает западное сообщество, и внутренних противоречиях, заявил РИА Новости член совета по внешней и оборонной политике, советник-посланник посольства РФ в Великобритании (2011-2017) Александр Крамаренко.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту возбуждено уголовное расследование. Кроме того, Центр кибербезопасности Соединенного Королевства заявил, что якобы связанные с РФ хакеры пытались похитить в Британии, США и Канаде данные о разработке вакцины от COVID-19.
Россия не приемлет обвинения Лондона в хакерских атаках по вакцине, как и во вмешательстве в выборы 2019 года, это голословные заявления, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Это связано с проблемами внутри западного сообщества. Там серьезные идут противоречия между континентальной Европой и англосаксами - американцами и англичанами. Нет другого повода объединяться, кроме как обвиняя во всех грехах Россию. Ведь доказательств не было", - сказал Крамаренко.
Он напомнил, что Россию также обвиняли и во вмешательстве в ход референдума в 2016 году, и в парламентские выборы 2017 года. "Были попытки найти доказательства, но они ничего не нашли. И те парламентские комиссии, которые это затевали, были вынуждены это признать", - отметил политолог.
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"Когда все начинают валить в одну кучу обвинения против нас, я думаю, это говорит о тех сложностях, которые переживают западные страны: они не видят другого проверенного пути объяснять общественному мнению те трудности, с которыми они сталкиваются, как только происками Кремля, "рукой Москвы" и так далее", - констатировал собеседник агентства.
Крамаренко подчеркнул, что западные элиты выдохлись интеллектуально, у них нет идей.
Премьер Британии Борис Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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