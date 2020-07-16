Эксперт прокомментировал новые обвинения Британии в адрес России

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Заявления Британии о якобы вмешательстве России в ее парламентские выборы в 2019 году, а также попытке связанных с Москвой хакеров похитить в Британии, США и Канаде данные о разработке вакцины от Заявления Британии о якобы вмешательстве России в ее парламентские выборы в 2019 году, а также попытке связанных с Москвой хакеров похитить в Британии, США и Канаде данные о разработке вакцины от COVID-19 говорят о трудностях, которые переживает западное сообщество, и внутренних противоречиях, заявил РИА Новости член совета по внешней и оборонной политике, советник-посланник посольства РФ в Великобритании (2011-2017) Александр Крамаренко.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту возбуждено уголовное расследование. Кроме того, Центр кибербезопасности Соединенного Королевства заявил, что якобы связанные с РФ хакеры пытались похитить в Британии, США и Канаде данные о разработке вакцины от COVID-19.

Россия не приемлет обвинения Лондона в хакерских атаках по вакцине, как и во вмешательстве в выборы 2019 года, это голословные заявления, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

"Это связано с проблемами внутри западного сообщества. Там серьезные идут противоречия между континентальной Европой и англосаксами - американцами и англичанами. Нет другого повода объединяться, кроме как обвиняя во всех грехах Россию. Ведь доказательств не было", - сказал Крамаренко.

Он напомнил, что Россию также обвиняли и во вмешательстве в ход референдума в 2016 году, и в парламентские выборы 2017 года. "Были попытки найти доказательства, но они ничего не нашли. И те парламентские комиссии, которые это затевали, были вынуждены это признать", - отметил политолог.

"Когда все начинают валить в одну кучу обвинения против нас, я думаю, это говорит о тех сложностях, которые переживают западные страны: они не видят другого проверенного пути объяснять общественному мнению те трудности, с которыми они сталкиваются, как только происками Кремля, "рукой Москвы" и так далее", - констатировал собеседник агентства.

Крамаренко подчеркнул, что западные элиты выдохлись интеллектуально, у них нет идей.

Премьер Британии Борис Джонсон , еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров , говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.