В "Единой России" прокомментировали идею многодневного голосования

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Голосование в течение нескольких дней - это безопасно и удобно, такая процедура расширяет возможности избирателей для волеизъявления, заявил замсекретаря генсовета " Голосование в течение нескольких дней - это безопасно и удобно, такая процедура расширяет возможности избирателей для волеизъявления, заявил замсекретаря генсовета " Единой России " Сергей Перминов.

В четверг состоялся круглый стол с участием председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой , представителей политических партий и общественников. Участники обсудили применение специальных режимов при проведении единого дня голосования в РФ. Перминов отметил, что ЕР разделяет позицию главы ЦИК, в соответствии с которой, возможность проголосовать в течение 1-3 дней должна быть представлена на усмотрение регионов РФ из-за того, что карантинные ограничения различаются от субъекта к субъекту.

"Во-первых, это безопасно – а запрос на безопасность в условиях пандемии является базовым. Кроме того, это расширяет временные возможности, позволяет людям самим выбирать, когда им голосовать: в пятницу, субботу или воскресенье. При этом субъекты самостоятельно, в зависимости от ситуации с пандемией, определяют: пользоваться этим особым режимом или нет", – цитирует Перминова пресс-служба ЕР.

Замсекретаря генсовета ЕР также отметил, что проведение голосования в течение нескольких дней связано с рядом сложностей. Так, почти половина избирательных участков находятся в школах, а школы в эти дни могут проводить занятия, отметил Перминов. По его словам, российские регионы способны решить этот "технический момент" самостоятельно, основываясь на данных и понимании происходящего в конкретном субъекте.