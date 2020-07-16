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В "Единой России" прокомментировали идею многодневного голосования
Голосование в течение нескольких дней - это безопасно и удобно, такая процедура расширяет возможности избирателей для волеизъявления, заявил замсекретаря... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:48
сергей перминов
элла памфилова
единая россия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей перминов, элла памфилова, единая россия, политика

В "Единой России" прокомментировали идею многодневного голосования

18:48 16.07.2020
226
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Голосование в течение нескольких дней - это безопасно и удобно, такая процедура расширяет возможности избирателей для волеизъявления, заявил замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.
В четверг состоялся круглый стол с участием председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, представителей политических партий и общественников. Участники обсудили применение специальных режимов при проведении единого дня голосования в РФ. Перминов отметил, что ЕР разделяет позицию главы ЦИК, в соответствии с которой, возможность проголосовать в течение 1-3 дней должна быть представлена на усмотрение регионов РФ из-за того, что карантинные ограничения различаются от субъекта к субъекту.
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15 июля, 14:49
Эксперт: многодневные выборы – это общемировая практика
"Во-первых, это безопасно – а запрос на безопасность в условиях пандемии является базовым. Кроме того, это расширяет временные возможности, позволяет людям самим выбирать, когда им голосовать: в пятницу, субботу или воскресенье. При этом субъекты самостоятельно, в зависимости от ситуации с пандемией, определяют: пользоваться этим особым режимом или нет", – цитирует Перминова пресс-служба ЕР.
Замсекретаря генсовета ЕР также отметил, что проведение голосования в течение нескольких дней связано с рядом сложностей. Так, почти половина избирательных участков находятся в школах, а школы в эти дни могут проводить занятия, отметил Перминов. По его словам, российские регионы способны решить этот "технический момент" самостоятельно, основываясь на данных и понимании происходящего в конкретном субъекте.
Кроме того, Перминов напомнил, что внимания заслуживают технологии электронного голосования.
Алексей Диденко
15 июля, 12:08
ЛДПР не поддержит поправки о многодневном голосовании
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Сергей ПерминовЭлла ПамфиловаЕдиная РоссияПолитика
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