В России отменили запланированное на 26 июля шествие "Бессмертного полка"

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Шествие " Шествие " Бессмертного полка ", запланированное на 26 июля, не состоится.

"Заявки на проведение <...> имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране", — уточняется в релизе пресс-службы "Бессмертного полка России".

Это решение приняли по итогам онлайн-заседания организации.

Перенести на День Победы

Народный артист СССР , сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой предложил провести шествие в следующем году 9 мая.

"Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?" — отметил он.

Бессмертный полк

В последнее время акцию "Бессмертный полк проводили 9 мая по всей стране. Она представляла собой шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, которые участвовали в войне. География и численность мероприятия из года в год расширялись.

В этот раз из-за пандемии оно прошло в онлайн-формате. Тем не менее, президент предложил все же провести марш 26 июля, после парада ВМФ. Изначально подчеркивалось, что он состоится только в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация.