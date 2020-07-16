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В России отменили запланированное на 26 июля шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка", запланированное на 26 июля, не состоится. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945), василий лановой, ссср, общество

В России отменили запланированное на 26 июля шествие "Бессмертного полка"

18:39 16.07.2020 (обновлено: 18:40 16.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в Москве
Акция Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка", запланированное на 26 июля, не состоится.
"Заявки на проведение <...> имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране", — уточняется в релизе пресс-службы "Бессмертного полка России".
Участники акции Бессмертный полк в Петропавловске-Камчатском
4 июля, 09:53
Военные и не только. Стало известно, кто пройдет в "Бессмертном полку"
Это решение приняли по итогам онлайн-заседания организации.

Перенести на День Победы

Народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой предложил провести шествие в следующем году 9 мая.
"Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?" — отметил он.
Небесный отряд: акция Бессмертный полк от военных летчиков
21 июня, 18:04
Небесный отряд: акция "Бессмертный полк" от военных летчиков Акцию "Бессмертный полк" летчики Центрального военного округа решили провести в небе. Они разместили в салоне фотографии своих родственников-фронтовиков. Самолеты пролетели над Екатеринбургом во время генеральной репетиции парада.

Бессмертный полк

В последнее время акцию "Бессмертный полк проводили 9 мая по всей стране. Она представляла собой шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, которые участвовали в войне. География и численность мероприятия из года в год расширялись.
В этот раз из-за пандемии оно прошло в онлайн-формате. Тем не менее, президент предложил все же провести марш 26 июля, после парада ВМФ. Изначально подчеркивалось, что он состоится только в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Акция Бессмертный полк онлайн
7 июля, 10:59
СК завершил расследование двух дел о фото нацистов в "Бессмертном полку"
239021815
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Василий ЛановойСССРОбщество
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