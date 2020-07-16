В России отменили запланированное на 26 июля шествие "Бессмертного полка"

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка", запланированное на 26 июля, не состоится.
"Заявки на проведение <...> имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране", — уточняется в релизе пресс-службы "Бессмертного полка России".
Это решение приняли по итогам онлайн-заседания организации.
Перенести на День Победы
Народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой предложил провести шествие в следующем году 9 мая.
"Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?" — отметил он.
21 июня, 18:04Небесный отряд: акция "Бессмертный полк" от военных летчиков Акцию "Бессмертный полк" летчики Центрального военного округа решили провести в небе. Они разместили в салоне фотографии своих родственников-фронтовиков. Самолеты пролетели над Екатеринбургом во время генеральной репетиции парада.
Бессмертный полк
В последнее время акцию "Бессмертный полк проводили 9 мая по всей стране. Она представляла собой шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, которые участвовали в войне. География и численность мероприятия из года в год расширялись.
В этот раз из-за пандемии оно прошло в онлайн-формате. Тем не менее, президент предложил все же провести марш 26 июля, после парада ВМФ. Изначально подчеркивалось, что он состоится только в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация.
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