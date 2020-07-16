Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574460605.html
Зеленский призвал украинцев объединиться для "возвращения территорий"
Президент Владимир Зеленский допустил возвращение потерянных территорий. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:25
ситуация на украине
верховная рада украины
владимир зеленский
москва
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915811_0:0:2644:1487_1400x0_80_0_0_e5928dd17ce4b726ab1623f62ed77314.jpg
https://ria.ru/20200716/1574450666.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200716/1574423158.html
А в это время в Харькове и других городах неонацисты безнаказанно нападают на членов партии Шария и "За жизнь" и аваковские полицаи покрывают их преступления и не расследуют их. Тоесть мы видим неонацистский колониальный режим наподобие пиночетовского. А марионетка запада и нацистов Зеленский может заявлять что угодно, но правды в этом не будет совсем.
79
На основе чего он их собрался объединять? Там даже его имя Владимир запрещено.
67
11
москва
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915811_0:0:2644:1487_1400x0_80_0_0_e5928dd17ce4b726ab1623f62ed77314.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915811_0:0:2644:1983_1400x0_80_0_0_22e50992d2baa383b12e25e52cd81d7b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915811_53:0:2101:2048_1400x0_80_0_0_beafeaabfdffcf3fa8145ca630717be0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, верховная рада украины, владимир зеленский, москва, киев, украина, в мире

Зеленский призвал украинцев объединиться для "возвращения территорий"

18:24 16.07.2020 (обновлено: 18:25 16.07.2020)
29973
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский допустил возвращение потерянных территорий.
"Я уверен, шанс достичь этого у нас, украинцев, есть только в одном случае — если все мы объединимся, как и 30 лет назад", — сказал он на торжественном заседании Верховной рады по случаю годовщины принятия декларации о суверенитете Украины.
Крым
Вчера, 16:06
В Крыму призвали Киев забыть о планах по возвращению полуострова
Глава государства отметил, что тогда украинские политики смогли стать "примером единства и мудрости", несмотря на противоположные взгляды. Зеленский посоветовал нынешним депутатам поучиться у своих предшественников.
Кроме того, президент вспомнил о "российской агрессии", против которой, по его мнению, и следует консолидировать усилия.
"Дорогие друзья, хватит ссор и раздора, хватит манипуляций и политических игрищ, хватит делить украинцев и делиться самим на власть или оппозицию, левых, правых, красных или синих", — заключил он.
После обострения ситуации в Донбассе украинские власти стали обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Генуэзская крепость
Вчера, 10:20Акценты
Болевой синдром: Киев озаботился правами украинцев в КрымуВ украинской столице заявили: украинцам в Крыму грозит опасность. И якобы связана она – ни много, ни мало – с приравниванием в России отчуждения ее территорий к экстремизму.
1120776975
Обсудить 11
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМоскваКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А в это время в Харькове и других городах неонацисты безнаказанно нападают на членов партии Шария и "За жизнь" и аваковские полицаи покрывают их преступления и не расследуют их. Тоесть мы видим неонацистский колониальный режим наподобие пиночетовского. А марионетка запада и нацистов Зеленский может заявлять что угодно, но правды в этом не будет совсем.
16 июля, 18:50
АПАлександр Перов
7500004
На основе чего он их собрался объединять? Там даже его имя Владимир запрещено.
16 июля, 18:35
nakιs Kamakιs
6240001
Рекомендуем
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Врач
Онколог назвал симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В Еврокомиссии ответили на заявления Помпео о "Северном потоке — 2"
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса
Актер Джонни Депп
Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа на суде
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Руки в наручниках
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Фотография царской семьи
Экспертизы доказали принадлежность найденных останков детям Николая II
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Назван главный признак тяжелой формы COVID-19
Девушка с черными волосами
Загадочная находка в ванной заставила женщину заподозрить мужа в измене
Лес и река
В Удмуртии запретили посещение лесов из-за пожароопасного сезона
Канье Уэст
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Погибший на окраине Горловки наемник из США Шон Фуллер с позывным Техас
Погибший под Горловкой диверсант был "наемником из США", заявили в ДНР
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич призвал ОБСЕ обратить внимание на доклад МИД по Украине
Здание Рейхстага в Берлине
В Германии призвали "ясно показать" России обороноспособность страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала
06:46Экс-глава спорта России рассказал об обеспечении порядка на Олимпиаде-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
Лента новостейМолния