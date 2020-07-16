Зеленский призвал украинцев объединиться для "возвращения территорий"

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский допустил возвращение потерянных территорий.
"Я уверен, шанс достичь этого у нас, украинцев, есть только в одном случае — если все мы объединимся, как и 30 лет назад", — сказал он на торжественном заседании Верховной рады по случаю годовщины принятия декларации о суверенитете Украины.
Глава государства отметил, что тогда украинские политики смогли стать "примером единства и мудрости", несмотря на противоположные взгляды. Зеленский посоветовал нынешним депутатам поучиться у своих предшественников.
Кроме того, президент вспомнил о "российской агрессии", против которой, по его мнению, и следует консолидировать усилия.
"Дорогие друзья, хватит ссор и раздора, хватит манипуляций и политических игрищ, хватит делить украинцев и делиться самим на власть или оппозицию, левых, правых, красных или синих", — заключил он.
После обострения ситуации в Донбассе украинские власти стали обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.