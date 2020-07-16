Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574460568.html
Детям из многодетных семей могут предоставить льготы при поступлении
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий предоставить детям из многодетных семей льготы при поступлении в бакалавриат и специалитет, следует из электронной... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:24
навигатор абитуриента
елена бибикова
инна святенко
галина карелова
совет федерации рф
госдума рф
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_170a78c839cd06b34c76f0ad0bc6773a.jpg
https://ria.ru/20200626/1573502377.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_170a78c839cd06b34c76f0ad0bc6773a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_a0dd562ef9360409e177cc8184413a56.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_514:0:2561:2047_1400x0_80_0_0_c166e0db1ef99d40c3c5c2f43f17ba7c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, елена бибикова, инна святенко, галина карелова, совет федерации рф, госдума рф, образование - общество, общество

Детям из многодетных семей могут предоставить льготы при поступлении

18:23 16.07.2020 (обновлено: 18:24 16.07.2020)
3324
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Аудитория в университете. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий предоставить детям из многодетных семей льготы при поступлении в бакалавриат и специалитет, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Авторами инициативы являются члены Совета Федерации Галина Карелова, Инна Святенко и Елена Бибикова.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" предлагается детям из семей, имеющих трех и более детей, предоставить преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации", - говорится в документе.
Его авторы уточняют, что принятие проекта не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
26 июня, 11:08
Фальков анонсировал распределение дополнительных бюджетных мест в вузах
12100513
Обсудить 3
Навигатор абитуриентаЕлена БибиковаИнна СвятенкоГалина КареловаСовет Федерации РФГосдума РФОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал украинцев объединиться для "возвращения территорий"
Врач
Онколог назвал симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит
Река Волга
В Сызрани нашли трех детей, которых унесло по Волге на надувном матрасе
Вид на Старый город Акко, Израиль
В Израиле проходят испытания экспресс-тестов на коронавирус
У здания Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме планируют обсудить вопросы цифрового образования
Географический диктант
Педагоги назвали качества плохого и хорошего учителя
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Назван главный признак тяжелой формы COVID-19
Девушка с черными волосами
Загадочная находка в ванной заставила женщину заподозрить мужа в измене
Руки в наручниках
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Автомобиль Прокуратуры России
Жителя Самарской области осудили на 17 лет за убийство дочери
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
В СК заявили о наличии неопровержимых доказательств вины Фургала
Телеведущий Максим Галкин
Галкин ответил на сообщения о связи с задержанным за торговлю людьми
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Монголии у подростка заподозрили бубонную чуму
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала
06:46Экс-глава спорта России рассказал об обеспечении порядка на Олимпиаде-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
Лента новостейМолния