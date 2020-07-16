Детям из многодетных семей могут предоставить льготы при поступлении

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий предоставить детям из многодетных семей льготы при поступлении в бакалавриат и специалитет, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Авторами инициативы являются члены Совета Федерации Галина Карелова, Инна Святенко и Елена Бибикова.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" предлагается детям из семей, имеющих трех и более детей, предоставить преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации", - говорится в документе.
Его авторы уточняют, что принятие проекта не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.