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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574459959.html
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6741
Число выявленных заболевших с диагнозом COVID-19 в Таджикистане достигло 6741, за последние сутки зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса, сообщили РИА... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
таджикистан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, таджикистан, в мире

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6741

18:13 16.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 16 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Число выявленных заболевших с диагнозом COVID-19 в Таджикистане достигло 6741, за последние сутки зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"На вечер четверга число больных с коронавирусом достигло 6741, увеличившись на 46", - сказал собеседник агентства.
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Скорость распространения нового коронавируса
По его словам, всего в стране после коронавируса вылечился 5431 человек или 80,5% всех выявленных инфицированных, скончались 56 заболевших.
"Сейчас в больницах под наблюдением врачей находятся 179 человек, были выписаны после излечения 48", — добавили в минздраве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТаджикистанВ мире
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