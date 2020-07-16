В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6741

ДУШАНБЕ, 16 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Число выявленных заболевших с диагнозом COVID-19 в Таджикистане достигло 6741, за последние сутки зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"На вечер четверга число больных с коронавирусом достигло 6741, увеличившись на 46", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в стране после коронавируса вылечился 5431 человек или 80,5% всех выявленных инфицированных, скончались 56 заболевших.
"Сейчас в больницах под наблюдением врачей находятся 179 человек, были выписаны после излечения 48", — добавили в минздраве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.