В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6741

ДУШАНБЕ, 16 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Число выявленных заболевших с диагнозом Число выявленных заболевших с диагнозом COVID-19 Таджикистане достигло 6741, за последние сутки зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты населения.

"На вечер четверга число больных с коронавирусом достигло 6741, увеличившись на 46", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в стране после коронавируса вылечился 5431 человек или 80,5% всех выявленных инфицированных, скончались 56 заболевших.

"Сейчас в больницах под наблюдением врачей находятся 179 человек, были выписаны после излечения 48", — добавили в минздраве.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.