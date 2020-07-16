Россия призвала США воздержаться от применения смертной казни

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия призывает Россия призывает США воздержаться от применения смертной казни, данная практика не соответствует современным правозащитным стандартам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Мы обратили внимание на решение федеральных властей США возобновить после 17 лет фактического моратория применение смертной казни. Убеждены, что этот шаг наряду с сохранением высшей меры наказания на уровне ряда штатов противоречит обязательствам США в области прав человека. Данная практика является неприемлемой, поскольку использование летальных инъекций нарушает международно-правовой запрет на применение пыток и других жестокий, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращений или наказаний. С учетом высокого риска судейских ошибок и процессуальных нарушений применение высшей меры наказания лишает осужденных права на справедливое судебное разбирательство", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, вызывает также озабоченность непропорциональное применение смертной казни в США в отношении отдельных категорий лиц, прежде всего - по расовому признаку. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, такая практика подрывает гарантии равенства всех перед законом и судом, а также свидетельствует о дискриминации осужденных.

"Политика США, тех самых, которые выдают себя за лидеров демократического мира, не соответствует признанным международным стандартам в области гуманного обращения с осужденными....Мы призываем власти США воздержаться от применения высшей меры наказания на федеральном уровне, положить конец данной, несоответствующей современным правозащитным стандартам практики в штатах, где она легализована", - отметила Захарова.

Верховный суд США во вторник постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции.