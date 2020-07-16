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Россия призвала США воздержаться от применения смертной казни
Россия призывает США воздержаться от применения смертной казни, данная практика не соответствует современным правозащитным стандартам, заявила официальный... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T20:45
мария захарова
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мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

Россия призвала США воздержаться от применения смертной казни

17:49 16.07.2020 (обновлено: 20:45 16.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия призывает США воздержаться от применения смертной казни, данная практика не соответствует современным правозащитным стандартам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обратили внимание на решение федеральных властей США возобновить после 17 лет фактического моратория применение смертной казни. Убеждены, что этот шаг наряду с сохранением высшей меры наказания на уровне ряда штатов противоречит обязательствам США в области прав человека. Данная практика является неприемлемой, поскольку использование летальных инъекций нарушает международно-правовой запрет на применение пыток и других жестокий, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращений или наказаний. С учетом высокого риска судейских ошибок и процессуальных нарушений применение высшей меры наказания лишает осужденных права на справедливое судебное разбирательство", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Камера для смертельных инъекций
13 июля, 10:17Акценты
За секунды до смерти: в США в последний момент отменили казнь убийцыКазнь приговоренного к смерти убийцы в последний момент временно приостановили в США. Приведение первого с 2003 года смертного приговора в исполнение в федеральных тюрьмах вновь откладывается.
По ее словам, вызывает также озабоченность непропорциональное применение смертной казни в США в отношении отдельных категорий лиц, прежде всего - по расовому признаку. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, такая практика подрывает гарантии равенства всех перед законом и судом, а также свидетельствует о дискриминации осужденных.
"Политика США, тех самых, которые выдают себя за лидеров демократического мира, не соответствует признанным международным стандартам в области гуманного обращения с осужденными....Мы призываем власти США воздержаться от применения высшей меры наказания на федеральном уровне, положить конец данной, несоответствующей современным правозащитным стандартам практики в штатах, где она легализована", - отметила Захарова.
Верховный суд США во вторник постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции.
С 1976 года, когда Верховный суд восстановил применение смертной казни, в американских тюрьмах было казнено более 1,5 тысячи заключенных. Власти США во вторник провели первую за 17 лет и четвертую с 1976 года смертную казнь заключенного под федеральной юрисдикцией. Сейчас в федеральных тюрьмах содержатся около 60 осужденных к высшей мере наказания.
Логотип ОБСЕ
19 июня, 13:10
В ОБСЕ прокомментировали решение США по возобновлению смертной казни
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Мария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
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