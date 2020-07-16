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Смоленская область
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ТЦ "Леруа Мерлен" может открыться в Смоленске в октябре
Строящийся в Смоленске торговый центр "Леруа Мерлен" может открыть двери для посетителей в октябре. Об этом на встрече с губернатором Смоленской области... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:47
смоленская область
алексей островский
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
алексей островский

ТЦ "Леруа Мерлен" может открыться в Смоленске в октябре

17:47 16.07.2020
167
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтроительный гипермаркет "Леруа Мерлен"
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Строительный гипермаркет "Леруа Мерлен"
СМОЛЕНСК, 16 июл - РИА Новости. Строящийся в Смоленске торговый центр "Леруа Мерлен" может открыть двери для посетителей в октябре. Об этом на встрече с губернатором Смоленской области Алексеем Островским сообщили представители компании.
Пресс-служба областной администрации напоминает, что договоренности о строительстве ТЦ были достигнуты на полях Российского инвестиционного форума в Сочи в прошлом году.
На сегодняшний день здание торгового комплекса возведено полностью. Завершено строительство внешних и внутренних сетей инженерной инфраструктуры – газо- и водоснабжения, электроэнергии, канализации. Площадь нового торгового центра превышает 13 тысяч квадратных метров. На прилегающей к комплексу территории обустроена парковка вместительностью более 600 мест. Здание ТЦ включает торговый зал, складские помещения, распиловочный цех, зону офисов, столовую для персонала, переговорную комнату, комнату для обучения, залы онлайн-заказов и выдачи товаров, клининговые и иные помещения.
Общий объем вложенных инвестиций составляет порядка полутора миллиардов рублей.
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"Рад, что благодаря договоренностям, достигнутым в прошлом году на Российском инвестиционном форуме, в Смоленске скоро откроется новый торговый центр "Леруа Мерлен" и у жителей нашего региона появится возможность приобретать качественные стройматериалы от ведущих производителей, не покидая пределы области", - сказал глава региона.
Представители компании проинформировали губернатора, что планируют трудоустроить порядка двухсот человек. Причем подавляющее число сотрудников – порядка 99% – будут смоляне. На сегодняшний день оформлены уже 159 человек. В настоящее время активно ведется работу по подбору и обучению персонала.
"Считаю, что создание двухсот новых рабочих мест серьезно расширяет смолянам возможности для трудоустройства, обеспечивая их гарантированной заработной платой и стабильной работой", - сказал Островский.
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Смоленская областьАлексей Островский
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