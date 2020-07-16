ТЦ "Леруа Мерлен" может открыться в Смоленске в октябре

СМОЛЕНСК, 16 июл - РИА Новости. Строящийся в Смоленске торговый центр "Леруа Мерлен" может открыть двери для посетителей в октябре. Об этом на встрече с губернатором Смоленской области . Строящийся в Смоленске торговый центр "Леруа Мерлен" может открыть двери для посетителей в октябре. Об этом на встрече с губернатором Смоленской области Алексеем Островским сообщили представители компании.

Пресс-служба областной администрации напоминает, что договоренности о строительстве ТЦ были достигнуты на полях Российского инвестиционного форума в Сочи в прошлом году.

На сегодняшний день здание торгового комплекса возведено полностью. Завершено строительство внешних и внутренних сетей инженерной инфраструктуры – газо- и водоснабжения, электроэнергии, канализации. Площадь нового торгового центра превышает 13 тысяч квадратных метров. На прилегающей к комплексу территории обустроена парковка вместительностью более 600 мест. Здание ТЦ включает торговый зал, складские помещения, распиловочный цех, зону офисов, столовую для персонала, переговорную комнату, комнату для обучения, залы онлайн-заказов и выдачи товаров, клининговые и иные помещения.

Общий объем вложенных инвестиций составляет порядка полутора миллиардов рублей.

"Рад, что благодаря договоренностям, достигнутым в прошлом году на Российском инвестиционном форуме, в Смоленске скоро откроется новый торговый центр "Леруа Мерлен" и у жителей нашего региона появится возможность приобретать качественные стройматериалы от ведущих производителей, не покидая пределы области", - сказал глава региона.

Представители компании проинформировали губернатора, что планируют трудоустроить порядка двухсот человек. Причем подавляющее число сотрудников – порядка 99% – будут смоляне. На сегодняшний день оформлены уже 159 человек. В настоящее время активно ведется работу по подбору и обучению персонала.