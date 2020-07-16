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В МИД назвали цели переговоров России с Японией
Цель переговоров России с Японией - основополагающий документ шире мирного соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:45
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РИА Новости
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353
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мария захарова, синдзо абэ, игорь моргулов, владимир путин, москва, япония, сша, в мире

В МИД назвали цели переговоров России с Японией

17:45 16.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Цель переговоров России с Японией - основополагающий документ шире мирного соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Видим целью переговоров заключение такого основополагающего документа, который был бы шире просто мирного. И имеем в виду договор о мире, дружбе и добрососедстве, сотрудничестве, который стал бы прочной, современной юридической основой для вывода отношений между нашими странами на качественно новый уровень", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, ни демаркация, ни делимитация границ не имеют никакого отношения к переговорам с Японией по мирному договору.
"В диалоге с Токио мы всегда исходили из нерушимости наших границ, подчеркивали необходимость признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая полную принадлежность Южнокурильских островов Российской Федерации. Никаких изменений нет. Мало того, никаких изменений быть не может", - отметила она.
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Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сказал, что принятие поправок в Конституцию РФ не повлияет на совместную хозяйственную деятельность с Японией на Курильских островах.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
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Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого - заключение мирного договора.
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Мария ЗахароваСиндзо АбэИгорь МоргуловВладимир ПутинМоскваЯпонияСШАВ мире
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