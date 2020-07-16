Два первых обвиняемых в реабилитации нацизма предстанут перед судом

"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух граждан. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)... Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Ульяновский областной и Пермский краевой суды", - говорится в сообщении.