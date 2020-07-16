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Два первых обвиняемых в реабилитации нацизма предстанут перед судом
Жители Ульяновской области и Пермского края предстанут перед судом по первым двум делам о реабилитации нацизма в ходе акции "Бессмертный полк", сообщает... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:15
акция "бессмертный полк"
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
ульяновская область
пермский край
адольф гитлер
происшествия
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ульяновская область
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
акция "бессмертный полк", великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, ульяновская область, пермский край, адольф гитлер, происшествия

Два первых обвиняемых в реабилитации нацизма предстанут перед судом

17:15 16.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жители Ульяновской области и Пермского края предстанут перед судом по первым двум делам о реабилитации нацизма в ходе акции "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух граждан. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)... Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Ульяновский областной и Пермский краевой суды", - говорится в сообщении.
По версии следствия, один из злоумышленников разместил 4 мая разместил фото Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Второй обвиняемый в тот же день оформил заявку на этом сайте для публикации фотографии Андрея Власова, который приговором Военной коллегии Верховного суда Союза ССР от 1 августа 1946 года был признан изменником Родины.
Ранее СК, сообщая о завершении расследования дел, рассказал, что 23-летний житель Ульяновска Вячеслав Круглов оформил заявку на "Бессмертный полк" с фото Адольфа Гитлера, а 19-летний житель Перми Даниил Симанов отправил фото генерала Андрея Власова. В ходе расследования оба признали себя виновными.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
3 июля, 12:34
Бастрыкин прокомментировал размещение фото нацистов в "Бессмертном полку"
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Акция "Бессмертный полк"Великая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФУльяновская областьПермский крайАдольф ГитлерПроисшествия
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