Два первых обвиняемых в реабилитации нацизма предстанут перед судом

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жители Ульяновской области и Пермского края предстанут перед судом по первым двум делам о реабилитации нацизма в ходе акции "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух граждан. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)... Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Ульяновский областной и Пермский краевой суды", - говорится в сообщении.
По версии следствия, один из злоумышленников разместил 4 мая разместил фото Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Второй обвиняемый в тот же день оформил заявку на этом сайте для публикации фотографии Андрея Власова, который приговором Военной коллегии Верховного суда Союза ССР от 1 августа 1946 года был признан изменником Родины.