https://ria.ru/20200716/1574454761.html
Глава МИД Испании и генсек НАТО обсудили "сложные отношения с Россией"
Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры в Мадриде, в ходе которых обсудили и... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:04
2020-07-16T17:04
аранча гонсалес лайя
нато
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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аранча гонсалес лайя, нато, мадрид (город), йенс столтенберг, испания, в мире
МАДРИД, 16 июл - РИА Новости.
Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя
и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
провели переговоры в Мадриде
, в ходе которых обсудили и отношения с Россией.
"Разговор был вокруг актуальных событий организации в тот момент, когда она противостоит многочисленным вызовам – от сложных отношений с Россией на востоке до нестабильности в южном Средиземноморье, а также необходимости усилить трансатлантические отношения", - говорится в сообщении испанского МИД.
"Намерение Испании - добиваться единства, поскольку она убеждена в том, что многостороннее разрешение вопросов, влияющих на безопасность всех союзников, имеет определяющее значение для укрепления взаимного доверия и обеспечения стабильности и безопасности во всем евроатлантическом регионе", - заявила Лайя.
Генсек НАТО прибыл в Мадрид, чтобы принять участие в торжественной церемонии в память о жертвах эпидемии COVID-19, которая состоялась утром рядом с королевским дворцом. Министр иностранных дел поблагодарила Столтенберга за его присутствие, поскольку "это еще раз демонстрирует солидарность союзников с Испанией и роль, которую сыграла НАТО в борьбе с пандемией".