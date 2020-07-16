Глава МИД Испании и генсек НАТО обсудили "сложные отношения с Россией"

"Разговор был вокруг актуальных событий организации в тот момент, когда она противостоит многочисленным вызовам – от сложных отношений с Россией на востоке до нестабильности в южном Средиземноморье, а также необходимости усилить трансатлантические отношения", - говорится в сообщении испанского МИД.

"Намерение Испании - добиваться единства, поскольку она убеждена в том, что многостороннее разрешение вопросов, влияющих на безопасность всех союзников, имеет определяющее значение для укрепления взаимного доверия и обеспечения стабильности и безопасности во всем евроатлантическом регионе", - заявила Лайя.