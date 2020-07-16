https://ria.ru/20200716/1574454650.html
В Москве вечером ожидаются девятибалльные пробки из-за непогоды
Пробки в Москве в четверг вечером могут достигнуть 9 баллов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:03
2020-07-16T17:03
михаил леус
telegram (приложение)
москва
общество
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https://ria.ru/20200716/1574451819.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, telegram (приложение), москва, общество