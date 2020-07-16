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В Москве вечером ожидаются девятибалльные пробки из-за непогоды
Пробки в Москве в четверг вечером могут достигнуть 9 баллов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:03
михаил леус
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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353
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михаил леус, telegram (приложение), москва, общество

В Москве вечером ожидаются девятибалльные пробки из-за непогоды

17:03 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на Садовом кольце в Москве
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером могут достигнуть 9 баллов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в четверг ожидается пасмурная погода с дождями. Пробки достигли 9 баллов и днем ранее в среду.
"Вечерние пробки сегодня снова обещают быть 9-балльными. По статистике четверг — самый загруженный день недели, к тому же в городе много ремонтных работ и дождь", - говорится в сообщении.
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