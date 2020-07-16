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МИД России подготовил доклад о правах человека на Украине
МИД РФ подготовил доклад о правах человека на Украине: Киев преследует журналистов, общественников и политических оппонентов, сообщила официальный представитель РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:09
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РИА Новости
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353
60
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире

МИД России подготовил доклад о правах человека на Украине

17:02 16.07.2020 (обновлено: 17:09 16.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. МИД РФ подготовил доклад о правах человека на Украине: Киев преследует журналистов, общественников и политических оппонентов, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Министерством иностранных дел подготовлен доклад о ситуации с правами человека на Украине. Он опубликован на сайте МИД ... В документе отражено неблагополучное положение дел в данной области в этой стране. Фиксируется системное нарушение основных прав, свобод человека", - сообщила Захарова на брифинге.
"На постоянной основе украинскими властями принимаются законодательные акты, которые идут вразрез с нормами национального законодательства, международными обязательствами в правозащитной сфере. Под искусственно созданным предлогом необходимости борьбы с некой российской угрозой и сепаратизмом на Украине власти ведут преследование политических оппонентов, независимых журналистов, медиакомпаний, а также неугодных властям членов общественных организаций", - добавила она.
Она отметила, что под такими же надуманными предлогами оправдываются ограничения прав внутренне перемещенных лиц, которые бежали из зоны вооруженного конфликта на юго-востоке страны.
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"В последнее время для оправдания подобных неприглядных действий используется ссылка на новую коронавирусную инфекцию. Властями Украины осуществляется целенаправленная политика оправдания и героизации нацистских преступников, и их украинских пособников", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, насаждаемая властями Украины политика, особенно в сфере образования, нацелена на культивирование националистического настроя среди широких масс населения.
Праворадикалы, отметила она, открыто пропагандируют расовую ненависть, в результате такой политики лица, принадлежащие к этническим, нацменьшинствам, нередко сталкиваются с дискриминацией.
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