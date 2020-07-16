Екатеринбургская епархия одобрила идею переименовать Свердловскую область

"Митрополит Кирилл с первых дней вступления на Екатеринбургскую кафедру говорит о том, что имена злодеев не должны быть ориентирами настоящего. Это крайне несправедливо, что наша область носит имя человека, руки которого по локоть в крови. Также, как и то, что в названиях некоторых улиц по-прежнему увековечены имена революционеров, террористов. Разве такой пример необходим сегодня современному обществу? У региона должно быть достойное его имя", - сказала собеседница агентства.