Екатеринбургская епархия одобрила идею переименовать Свердловскую область

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Екатеринбургская епархия поддерживает идею переименования Свердловской области, так как считает, что революционер Яков Свердлов не должен быть ориентиром для общества, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы епархии Анжела Тамбова.
Ранее председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова заявила, что Уральский край не должен носить имя революционера Якова Свердлова, а улицы в городах – имена убийц.
"Митрополит Кирилл с первых дней вступления на Екатеринбургскую кафедру говорит о том, что имена злодеев не должны быть ориентирами настоящего. Это крайне несправедливо, что наша область носит имя человека, руки которого по локоть в крови. Также, как и то, что в названиях некоторых улиц по-прежнему увековечены имена революционеров, террористов. Разве такой пример необходим сегодня современному обществу? У региона должно быть достойное его имя", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что с подобной инициативой уже выступали екатеринбургское отделение Всемирного русского народного собора (ВРНС) и местное отделение общества русского исторического просвещения "Двуглавый Орел". В епархии считают, по этому вопросу необходима серьезная просветительская работа с жителями региона.
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"Уже неоднократно предлагались иные названия региона. Звучали варианты – Екатеринбургская область, по имени уральской столицы, с тем, чтобы увековечить имя святой Екатерины, во имя которой назван главный город региона. Есть вариант вернуться к Уральской области", - подчеркнула представитель епархии, отметив, что точно также можно вернуть исторические имена некогда переименованным улицам. Например, улица Декабристов ранее была Александровским проспектом. Улица Карла Маркса - Крестовоздвиженской, улица Энгельса - Малаховской, а улица Карла Либкнехта - Вознесенским проспектом.
Тамбова отметила, что Екатеринбургу сегодня не хватает, например, улицы имени выдающегося полководца, прославленного в лике святых Александра Невского. "Сколько наших современников названы во имя этого святого. Почему бы к грядущему 800-летию со дня рождения князя Александра Невского не вернуть топонимике Екатеринбурга это славное имя", - сказала она.
Екатеринбург (административный центр Свердловской области) основан в 1723 году и назван в честь жены императора Петра I Екатерины I. В 1923 году он стал центром Уральской области, а в 1924 году город был переименован в Свердловск в честь революционера, советского партийного и государственного деятеля Якова Свердлова. Уральская область была разделена, Свердловск стал столицей отдельной Свердловской области. В 1991 год город снова стал Екатеринбургом, тогда как область переименована не была.