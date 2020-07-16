Лавров проведет переговоры с избранным председателем Генассамблеи ООН

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Избранный председатель 75-й сессии ГА ООН Волкан Бозкыр 23 июля в Москве проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по актуальным международным проблемам, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"22-23 июля состоится визит в Москву Волкана Бозкыра. Он был избран председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций, которая стартует в сентябре в Нью-Йорке", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, 23 июля Бозкыр проведет обстоятельные переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Планируется обсудить актуальные международные проблемы на повестке дня Всемирной организации, вопросы повышения эффективности работы ООН, также модальности проведения предстоящей юбилейной сессии Генассамблеи", - добавила Захарова.
Как отметила Захарова, Бозкыр в ходе пребывания в Москве также встретится с руководством Совета Федерации и Госдумы.
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