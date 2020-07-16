Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574454020.html
Лавров проведет переговоры с избранным председателем Генассамблеи ООН
Избранный председатель 75-й сессии ГА ООН Волкан Бозкыр 23 июля в Москве проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по актуальным международным... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:51
волкан бозкыр
сергей лавров
совет федерации рф
госдума рф
москва
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571471_0:0:2915:1641_1400x0_80_0_0_a310436e599472b487af1a615d8ebf97.jpg
https://ria.ru/20200716/1574453727.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571471_0:0:2915:1641_1400x0_80_0_0_a310436e599472b487af1a615d8ebf97.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571471_186:0:2915:2047_1400x0_80_0_0_10115994fb5ec029ee55ee56576774bc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571471_683:0:2730:2047_1400x0_80_0_0_d6bead29cdc22388899c76ee369da671.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
волкан бозкыр, сергей лавров, совет федерации рф, госдума рф, москва, оон, в мире

Лавров проведет переговоры с избранным председателем Генассамблеи ООН

16:51 16.07.2020
244
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Избранный председатель 75-й сессии ГА ООН Волкан Бозкыр 23 июля в Москве проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по актуальным международным проблемам, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"22-23 июля состоится визит в Москву Волкана Бозкыра. Он был избран председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций, которая стартует в сентябре в Нью-Йорке", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, 23 июля Бозкыр проведет обстоятельные переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Планируется обсудить актуальные международные проблемы на повестке дня Всемирной организации, вопросы повышения эффективности работы ООН, также модальности проведения предстоящей юбилейной сессии Генассамблеи", - добавила Захарова.
Как отметила Захарова, Бозкыр в ходе пребывания в Москве также встретится с руководством Совета Федерации и Госдумы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 16:44
Лавров проведет переговоры с главой МИД Алжира
200001
Обсудить 0
Волкан БозкырСергей ЛавровСовет Федерации РФГосдума РФМоскваООНВ мире
Рекомендуем
Сотрудники пожарной службы тушат очаг возгорания
Пожарные потушили возгорание в ангаре в Свердловской области
Здание Министерства иностранных дел
В МИД ответили на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Майдан Независимости в Киеве
МИД обвинил Украину в оправдании и героизации нацистских преступников
Мишель Обама
Мишель Обама станет ведущей подкаста
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
МИД назвал санкции против Пригожина "паранойей"
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили ситуацию в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров проведет переговоры с главой МИД Алжира
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий ответил на обвинения Великобритании в адрес России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Глава МИД Испании и генсек НАТО обсудили "сложные отношения с Россией"
Максим Бужанский
Депутат от "Слуги народа" ответил на вызов "на дуэль" по русскому языку
Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий
Екатеринбургская епархия одобрила идею переименовать Свердловскую область
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
МИД Кубы раскритиковал предложение Трампа продать Пуэрто-Рико
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД рассказали о тренировке американцами боевиков в Сирии
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия призвала стороны ливийского конфликта прекратить огонь
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД России подготовил доклад о правах человека на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46Экс-глава спорта России рассказал о безопасности во время Олимпиады-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
Лента новостейМолния