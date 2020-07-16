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Эксперт оценил влияние системы ранжирования Twitter на пользователей
Система ранжирования в Twitter позволяет сервису манипулировать пользователями и влиять на их предпочтения, заявил РИА Новости первый зампредседателя комиссии... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:48
александр малькевич
wikipedia
youtube
нидерланды
twitter
общество
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155625/78/1556257875_0:133:3024:1834_1400x0_80_0_0_2c617904c9aa19dfb8af84d4488b8b90.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр малькевич, wikipedia, youtube, нидерланды, twitter, общество

Эксперт оценил влияние системы ранжирования Twitter на пользователей

16:48 16.07.2020
105
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлександр Малькевич
Александр Малькевич
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Александр Малькевич. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Система ранжирования в Twitter позволяет сервису манипулировать пользователями и влиять на их предпочтения, заявил РИА Новости первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент "Фонда защиты национальных интересов" Александр Малькевич.
Ранее в четверг портал Motherboard опубликовал скриншоты внутренней системы сервиса Twitter. На них изображены применяемые к каждому пользователю фильтры, например, была ли его учётная запись приостановлена, заблокирована навсегда или же имеет статус защищенной.
Логотип социальной сети Twitter
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Эксперт оценил систему ранжирования в Twitter
"Действительно, то, что выяснилось, и теперь есть подтверждение всему тому, о чем многие, включая нас, говорили. Twitter - это нечестная сеть, которая манипулирует своими пользователями, создает для них так называемые "умные" ленты, влияет на их предпочтения", - сказал Малькевич.
По словам эксперта, соцсеть манипулирует мнением с помощью специальных инструментов, где все автоматизировано. "Я постоянно говорю применительно к фактам цензуры в Facebook, к фактам цензуры на YouTube, в "Википедии", что все это делают безымянные модераторы, которых мы не знаем, но у которых есть специальные кнопки, позволяющие удалять, блокировать, редактировать. И вот в случае с Twitter мы видим "понижать в выдаче", "убирать от показа", - пояснил он.
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По мнению Малькевича, это довольно изощренная технология, благодаря которой любой человек, даже имеющий миллионы подписчиков, может опубликовать пост, который никто не будет удалять, но при этом его не увидят его подписчики. "То есть нет никакой свободы слова на площадках западных соцсетей, мы об этом много раз говорили, и раз за разом появляются факты, которые это столь убедительно подтверждают", - отметил эксперт.
Эксперт считает, что все факты манипулирования соцсетей пользователями должны быть преданы огласке. В случае необходимости Общественная палата РФ готова озвучить этот вопрос, в частности на "Всемирном конгрессе свободы слова "ЮНЕСКО", который состоится в декабре 2020 года в Нидерландах, добавил он.
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Александр МалькевичWikipediaYouTubeНидерландыTwitterОбщество
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