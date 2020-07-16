Эксперт оценил влияние системы ранжирования Twitter на пользователей

"Действительно, то, что выяснилось, и теперь есть подтверждение всему тому, о чем многие, включая нас, говорили. Twitter - это нечестная сеть, которая манипулирует своими пользователями, создает для них так называемые "умные" ленты, влияет на их предпочтения", - сказал Малькевич.

По мнению Малькевича, это довольно изощренная технология, благодаря которой любой человек, даже имеющий миллионы подписчиков, может опубликовать пост, который никто не будет удалять, но при этом его не увидят его подписчики. "То есть нет никакой свободы слова на площадках западных соцсетей, мы об этом много раз говорили, и раз за разом появляются факты, которые это столь убедительно подтверждают", - отметил эксперт.