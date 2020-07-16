https://ria.ru/20200716/1574453884.html
В Ленинградской области разрешили целоваться в ЗАГСах
В ЗАГСах Ленинградской области возобновили торжественные церемонии, молодоженам разрешили целоваться, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:46
2020-07-16T16:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ленинградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569576524_0:104:1989:1223_1400x0_80_0_0_733385fb9d1c49ebe26cd3ceb99aa1dd.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200522/1571859829.html
2
ленинградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569576524_0:104:1989:1223_1400x0_80_0_0_733385fb9d1c49ebe26cd3ceb99aa1dd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569576524_111:0:1879:1326_1400x0_80_0_0_d11ca9b3710d58fe0d2bd29bd303c788.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569576524_332:0:1658:1326_1400x0_80_0_0_f5fbae098926637aafcef097855b05ec.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ленинградская область, общество
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В ЗАГСах Ленинградской области возобновили торжественные церемонии, молодоженам разрешили целоваться, сообщает пресс-служба правительства региона.
В четверг в Ленобласти открылись бани, центры занятости, а молодоженам разрешили находиться во время торжественных церемоний регистрации брака без защитных масок.
"Целоваться разрешается! В ЗАГСах Ленобласти возобновили торжественные церемонии. Всё как прежде: марш Мендельсона, свидетели, гости, фотограф и обмен кольцами. Молодожены могут скрепить союз поцелуем. Правда, гостей просят все же быть в масках и соблюдать дистанцию", - говорится в сообщении пресс-службы.
По информации правительства с апреля по июнь узаконить отношения не запрещалось, но только в масках и без гостей. В этот период органы ЗАГС в регионе зарегистрировали 1031 брак.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Ленинградской области, находящейся на первом этапе снятия ограничений, за последние сутки было зафиксировано 47 новых случаев COVID-19, 17 человек выздоровели. За весь период с начала пандемии выявлено 5 224 случаев COVID-19, 4 306 больных выздоровели, 42 человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.