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В Ленинградской области разрешили целоваться в ЗАГСах
В ЗАГСах Ленинградской области возобновили торжественные церемонии, молодоженам разрешили целоваться, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ленинградская область, общество

В Ленинградской области разрешили целоваться в ЗАГСах

16:46 16.07.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЦеремония бракосочетания
Церемония бракосочетания
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Церемония бракосочетания. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В ЗАГСах Ленинградской области возобновили торжественные церемонии, молодоженам разрешили целоваться, сообщает пресс-служба правительства региона.
В четверг в Ленобласти открылись бани, центры занятости, а молодоженам разрешили находиться во время торжественных церемоний регистрации брака без защитных масок.
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"Целоваться разрешается! В ЗАГСах Ленобласти возобновили торжественные церемонии. Всё как прежде: марш Мендельсона, свидетели, гости, фотограф и обмен кольцами. Молодожены могут скрепить союз поцелуем. Правда, гостей просят все же быть в масках и соблюдать дистанцию", - говорится в сообщении пресс-службы.
По информации правительства с апреля по июнь узаконить отношения не запрещалось, но только в масках и без гостей. В этот период органы ЗАГС в регионе зарегистрировали 1031 брак.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Ленинградской области, находящейся на первом этапе снятия ограничений, за последние сутки было зафиксировано 47 новых случаев COVID-19, 17 человек выздоровели. За весь период с начала пандемии выявлено 5 224 случаев COVID-19, 4 306 больных выздоровели, 42 человека скончались.
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