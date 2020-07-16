В Ленинградской области разрешили целоваться в ЗАГСах

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В ЗАГСах Ленинградской области возобновили торжественные церемонии, молодоженам разрешили целоваться, сообщает пресс-служба правительства региона.

В четверг в Ленобласти открылись бани, центры занятости, а молодоженам разрешили находиться во время торжественных церемоний регистрации брака без защитных масок.

"Целоваться разрешается! В ЗАГСах Ленобласти возобновили торжественные церемонии. Всё как прежде: марш Мендельсона, свидетели, гости, фотограф и обмен кольцами. Молодожены могут скрепить союз поцелуем. Правда, гостей просят все же быть в масках и соблюдать дистанцию", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации правительства с апреля по июнь узаконить отношения не запрещалось, но только в масках и без гостей. В этот период органы ЗАГС в регионе зарегистрировали 1031 брак.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Ленинградской области, находящейся на первом этапе снятия ограничений, за последние сутки было зафиксировано 47 новых случаев COVID-19, 17 человек выздоровели. За весь период с начала пандемии выявлено 5 224 случаев COVID-19, 4 306 больных выздоровели, 42 человека скончались.