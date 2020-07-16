Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по АЭС

"В то же время армянская сторона не должна забывать, что новейшие <...> системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией", — заявил РИА Новости глава пресс-службы военного ведомства полковник Вагиф Даргяхлы.