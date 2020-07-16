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Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по АЭС
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению, что в случае атаки способны нанести ответный удар по Мецаморской атомной электростанции. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:17
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны азербайджана
азербайджан
армения
грузия
в мире
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Минобороны Азербайджана ляпнул не подумав головой, видимо мозгов вообще нет. Радиация не заражает избирательно.
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Э-Э, вах-вах горячие парни по обе стороны, полейте головы холодной водой, опустите ноги в тазы с холодной водой и остановите братоубийственную войну! ОСТАНОВИТЬ! Вспыльчивость ваша приведет только горю и страданиям близких, будьте благоразумны друг другу, Пойдите навстречу и обнимите друг друга!
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана, азербайджан, армения, грузия, в мире

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по АЭС

16:37 16.07.2020 (обновлено: 19:17 16.07.2020)
88885
© REUTERS / Aziz KarimovСотрудник правоохранительных органов охраняет двор с не взорвавшимся снарядом после обстрела со стороны Армении в деревне Агдам, Азербайджан
Сотрудник правоохранительных органов охраняет двор с не взорвавшимся снарядом после обстрела со стороны Армении в деревне Агдам, Азербайджан
© REUTERS / Aziz Karimov
БАКУ, 16 июл — РИА Новости. В Минобороны Азербайджана предупредили Армению, что в случае атаки способны нанести ответный удар по Мецаморской атомной электростанции.
Ранее в СМИ и социальных сетях появились предположения, что Ереван мог бы атаковать Мингечевирское водохранилище в Азербайджане.
Последствия обстрелов на армяно-азербайджанской границе
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

Последствия обстрела в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
1 из 17

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.

Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
2 из 17

В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.

Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
3 из 17

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.

Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
4 из 17

Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
5 из 17

Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
6 из 17

В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
7 из 17

В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.

Место захоронение мирного жителя Азиза Азизова, пострадавшего в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
8 из 17

С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
9 из 17

Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
10 из 17

Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
11 из 17

В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении.
12 из 17

"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
13 из 17

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
14 из 17

Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
15 из 17

Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.

Мужчина демонстрирует повреждения своего дома, пострадавшего в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
16 из 17

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
17 из 17

Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
1 из 17

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
2 из 17

В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
3 из 17

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
4 из 17

Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
5 из 17

Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
6 из 17

В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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7 из 17

В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
8 из 17

С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
9 из 17

Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
10 из 17

Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
11 из 17

В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
12 из 17

"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
13 из 17

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
14 из 17

Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
15 из 17

Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
16 из 17

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
17 из 17

Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.

© Sputnik / Давид Галстян
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В Баку отметили, что располагают современными средствами противовоздушной обороны и противник не сможет запустить ракету по их стратегическому объекту.

"В то же время армянская сторона не должна забывать, что новейшие <...> системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией", — заявил РИА Новости глава пресс-службы военного ведомства полковник Вагиф Даргяхлы.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается четвертый день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.
В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о двух жертвах и пяти раненых.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Международное сообщество призывает стороны к диалогу. Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаАзербайджанАрменияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Минобороны Азербайджана ляпнул не подумав головой, видимо мозгов вообще нет. Радиация не заражает избирательно.
16 июля, 17:11
LimPoPo LimpopoV
284422012
Э-Э, вах-вах горячие парни по обе стороны, полейте головы холодной водой, опустите ноги в тазы с холодной водой и остановите братоубийственную войну! ОСТАНОВИТЬ! Вспыльчивость ваша приведет только горю и страданиям близких, будьте благоразумны друг другу, Пойдите навстречу и обнимите друг друга!
16 июля, 16:49
Vagner Tusk
226563014
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