В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 28,6 тысячи

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 28 662 случая заражения COVID-19. Умерли 1698 человек. Выздоровели 21 895 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 14 581 человек. Под медицинским наблюдением находится 1879 человек, из них 325 - в обсерваторе, 1110 - на самоизоляции, 444 - контактные.