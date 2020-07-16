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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574452796.html
В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 28,6 тысячи
Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 28,6 тысячи, при этом выздоровели более 21,8 тысячи... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
санкт-петербург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, санкт-петербург

В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 28,6 тысячи

16:34 16.07.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 28,6 тысячи, при этом выздоровели более 21,8 тысячи человек, говорится в сообщении городского оперативного штаба.
За последние сутки в Петербурге выявили 256 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 28 662 случая заражения COVID-19. Умерли 1698 человек. Выздоровели 21 895 человек", - говорится в сообщении.
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Вчера, 14:08
Названа дата следующей фазы испытания российской вакцины от COVID
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 14 581 человек. Под медицинским наблюдением находится 1879 человек, из них 325 - в обсерваторе, 1110 - на самоизоляции, 444 - контактные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСанкт-Петербург
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