https://ria.ru/20200716/1574452796.html
В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 28,6 тысячи
Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 28,6 тысячи, при этом выздоровели более 21,8 тысячи... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:34
2020-07-16T16:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
санкт-петербург
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санкт-петербург
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, санкт-петербург