Эксперт оценил систему ранжирования в Twitter

"Скорее всего, инструменты для бана определенных тем в поиске и в трендах Twitter формально направлены на борьбу с ботами и пропагандой, которая сейчас разворачивается в соцсетях. Однако нет абсолютно никаких гарантий, что Twitter не станет злоупотреблять (и уже не злоупотребляет) этим инструментарием для выключения из медиапространства неугодных компании тем и высказываний. Когда у тебя есть кнопка, одним нажатием на которую ты можешь просто заставить оппонента исчезнуть, и никто это не контролирует, эта кнопка обязательно будет нажата, и потом будет нажиматься все чаще и чаще", - считает эксперт.