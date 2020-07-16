Эксперт оценил систему ранжирования в Twitter

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Наличие у сервиса микроблогов Twitter внутренних инструментов для ранжирования постов ожидаемо, но формальная борьба с fake news может использоваться для исключения из медиаполя неугодных тем, что подпадает под определение "онлайн-цензуры", заявил РИА Новости руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
Ранее в четверг портал Motherboard опубликовал скриншоты внутренней системы сервиса Twitter. На них изображены применяемые к каждому пользователю фильтры, например, была ли его учётная запись приостановлена, заблокирована навсегда или же имеет статус защищенной.
"Наличия таких внутренних инструментов в Twitter следовало ожидать, так как компания ранее неоднократно претендовала на право выносить решение о том, достойна ли какая-то информация того, чтобы быть опубликованной, скрытой или помеченной как fake news. Недавно, насколько мы помним, соцсеть вошла в прямую конфронтацию даже с президентом США Дональдом Трампом, которому, впрочем, открыто оппонировала и до этого", - сказал Лифшиц.
"Скорее всего, инструменты для бана определенных тем в поиске и в трендах Twitter формально направлены на борьбу с ботами и пропагандой, которая сейчас разворачивается в соцсетях. Однако нет абсолютно никаких гарантий, что Twitter не станет злоупотреблять (и уже не злоупотребляет) этим инструментарием для выключения из медиапространства неугодных компании тем и высказываний. Когда у тебя есть кнопка, одним нажатием на которую ты можешь просто заставить оппонента исчезнуть, и никто это не контролирует, эта кнопка обязательно будет нажата, и потом будет нажиматься все чаще и чаще", - считает эксперт.
Он напомнил, что ранее Трамп подписал указ "о предотвращении онлайн-цензуры". "И, насколько можно судить, применение подобного инструментария вполне подпадает под определение такой цензуры, если удастся доказать хоть один случай злоупотребления. Будем следить за развитием событий", - добавил Лифшиц.