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Эксперт оценил систему ранжирования в Twitter
Наличие у сервиса микроблогов Twitter внутренних инструментов для ранжирования постов ожидаемо, но формальная борьба с fake news может использоваться для... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:27
агентство кибербезопасности
евгений лифшиц
дональд трамп
госдума рф
сша
twitter
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
агентство кибербезопасности, евгений лифшиц, дональд трамп, госдума рф, сша, twitter, в мире

Эксперт оценил систему ранжирования в Twitter

16:27 16.07.2020
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© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File PhotoЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File Photo
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Наличие у сервиса микроблогов Twitter внутренних инструментов для ранжирования постов ожидаемо, но формальная борьба с fake news может использоваться для исключения из медиаполя неугодных тем, что подпадает под определение "онлайн-цензуры", заявил РИА Новости руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
Ранее в четверг портал Motherboard опубликовал скриншоты внутренней системы сервиса Twitter. На них изображены применяемые к каждому пользователю фильтры, например, была ли его учётная запись приостановлена, заблокирована навсегда или же имеет статус защищенной.
"Наличия таких внутренних инструментов в Twitter следовало ожидать, так как компания ранее неоднократно претендовала на право выносить решение о том, достойна ли какая-то информация того, чтобы быть опубликованной, скрытой или помеченной как fake news. Недавно, насколько мы помним, соцсеть вошла в прямую конфронтацию даже с президентом США Дональдом Трампом, которому, впрочем, открыто оппонировала и до этого", - сказал Лифшиц.
"Скорее всего, инструменты для бана определенных тем в поиске и в трендах Twitter формально направлены на борьбу с ботами и пропагандой, которая сейчас разворачивается в соцсетях. Однако нет абсолютно никаких гарантий, что Twitter не станет злоупотреблять (и уже не злоупотребляет) этим инструментарием для выключения из медиапространства неугодных компании тем и высказываний. Когда у тебя есть кнопка, одним нажатием на которую ты можешь просто заставить оппонента исчезнуть, и никто это не контролирует, эта кнопка обязательно будет нажата, и потом будет нажиматься все чаще и чаще", - считает эксперт.
Он напомнил, что ранее Трамп подписал указ "о предотвращении онлайн-цензуры". "И, насколько можно судить, применение подобного инструментария вполне подпадает под определение такой цензуры, если удастся доказать хоть один случай злоупотребления. Будем следить за развитием событий", - добавил Лифшиц.
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Агентство кибербезопасностиЕвгений ЛифшицДональд ТрампГосдума РФСШАTwitterВ мире
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