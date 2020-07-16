В Петербурге арестовали мужчину, ограбившего банк на 3,5 миллиона рублей

"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тутушкина по 14 сентября", - сообщил журналистам в объединенной пресс-службе судов.

Сообщилось, что днем 11 июля в офис отделения банка на проспекте Ветеранов забежал неизвестный мужчина в медицинской маске. Нападавший выстрелил из травматического пистолета и, угрожая работнику, похитил 3,5 миллиона рублей. Позже полиция результате обыска по месту жительства подозреваемого на проспекте Героев изъяла травматический пистолет и патроны, одежду, в которой злоумышленник был в момент нападения, а также наличные денежные средства в сумме 1 миллион 745 тысяч рублей.