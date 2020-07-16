https://ria.ru/20200716/1574451701.html
В Петербурге арестовали мужчину, ограбившего банк на 3,5 миллиона рублей
Кировский районный суд арестовал Кирилла Тутушкина, обвиняемого в похищении из банка на проспекте Ветеранов в Петербурге 3,5 миллиона рублей, сообщили в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:20
2020-07-16T16:20
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200703/1573863406.html
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санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости.
Кировский районный суд арестовал Кирилла Тутушкина, обвиняемого в похищении из банка на проспекте Ветеранов в Петербурге
3,5 миллиона рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тутушкина по 14 сентября", - сообщил журналистам в объединенной пресс-службе судов.
Отмечается, что ему предъявлено обвинение в разбое. Сам Тутушкин изъявил желание сотрудничать со следствием.
Ранее сообщалось, что в четверг сотрудники полиции задержали налетчика на отделение банка, который похитил 3,5 миллиона рублей, угрожая работникам травматическим пистолетом.
Сообщилось, что днем 11 июля в офис отделения банка на проспекте Ветеранов забежал неизвестный мужчина в медицинской маске. Нападавший выстрелил из травматического пистолета и, угрожая работнику, похитил 3,5 миллиона рублей. Позже полиция результате обыска по месту жительства подозреваемого на проспекте Героев изъяла травматический пистолет и патроны, одежду, в которой злоумышленник был в момент нападения, а также наличные денежные средства в сумме 1 миллион 745 тысяч рублей.