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В Ленинградской области завели дело после гибели рабочего
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после гибели рабочего при падении с высоты подъемника в поселке Новогорелово в Ленинградской области,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:08
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области завели дело после гибели рабочего

16:08 16.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
С -ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после гибели рабочего при падении с высоты подъемника в поселке Новогорелово в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, 16 июля на строительном объекте в поселке Новогорелово Ломоносовского района в результате нарушения правил безопасности произошло падение с высоты верхних этажей фасадного подъемника с рабочими. Один из пострадавших скончался. Четверо получили травмы и были госпитализированы.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьПроисшествия
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