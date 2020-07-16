https://ria.ru/20200716/1574450849.html
В Ленинградской области завели дело после гибели рабочего
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после гибели рабочего при падении с высоты подъемника в поселке Новогорелово в Ленинградской области,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:08
2020-07-16T16:08
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
происшествия
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ленинградская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия