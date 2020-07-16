В Ленинградской области завели дело после гибели рабочего

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 16 июля на строительном объекте в поселке Новогорелово Ломоносовского района в результате нарушения правил безопасности произошло падение с высоты верхних этажей фасадного подъемника с рабочими. Один из пострадавших скончался. Четверо получили травмы и были госпитализированы.