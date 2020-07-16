ПФР начал оформлять СНИЛС на детей без заявлений

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пенсионный фонд России начал оформлять СНИЛС на детей проактивно, то есть без заявлений, за первые сутки в личные кабинеты родителей направлена информация о СНИЛС 5,3 тысячи детей, сообщила пресс-служба фонда.

"Родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше не требуется, Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет мамы. Соответствующий сервис реализован на портале Госуслуг", - говорится в сообщении.

ПФР уточнили, что после появления в информационной системе фонда сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка оформят автоматически.

"Таким образом, те семьи, в которых с середины июля появится ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме", - отметил председатель правления ПФР Максим Топилин

Сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ. Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.