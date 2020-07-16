https://ria.ru/20200716/1574449722.html
ПФР начал оформлять СНИЛС на детей без заявлений
Пенсионный фонд России начал оформлять СНИЛС на детей проактивно, то есть без заявлений, за первые сутки в личные кабинеты родителей направлена информация о... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:56
2020-07-16T15:56
пенсионный фонд рф
максим топилин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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пенсионный фонд рф, максим топилин, общество
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пенсионный фонд России начал оформлять СНИЛС на детей проактивно, то есть без заявлений, за первые сутки в личные кабинеты родителей направлена информация о СНИЛС 5,3 тысячи детей, сообщила пресс-служба фонда.
"Родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше не требуется, Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет мамы. Соответствующий сервис реализован на портале Госуслуг", - говорится в сообщении.
В ПФР
уточнили, что после появления в информационной системе фонда сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка оформят автоматически.
"Таким образом, те семьи, в которых с середины июля появится ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме", - отметил председатель правления ПФР Максим Топилин
.
Сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ. Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.
За первые сутки работы сервиса в личный кабинет родителей на ЕПГУ доставлена информация о СНИЛС 5,3 тысячи детей. Для семей, которые усыновили детей, сохраняется заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.