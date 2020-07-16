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Шествие "Бессмертного полка" 26 июля отменили
Организаторы перенесли назначенное на 26 июля шествие "Бессмертного полка". Решение приняли по итогам онлайн-заседания. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:31
коронавирус covid-19
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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Если перенесли, это одно.... Если заболтают это и вообще отменят, то плохо... Обнуление прошло, можно не напрягаться видимо
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574448865_0:169:3072:1897_1400x0_80_0_0_5cb8c35703b51ec6749cb928ea269a74.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус covid-19, день победы, великая отечественная война (1941-1945), общество

Шествие "Бессмертного полка" 26 июля отменили

15:40 16.07.2020 (обновлено: 16:31 16.07.2020)
12761
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге
Участники акции Бессмертный полк в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Организаторы перенесли назначенное на 26 июля шествие "Бессмертного полка". Решение приняли по итогам онлайн-заседания.
"Заявки на проведение <...> имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране", — уточняется в релизе.
Новая дата пока не известна.
Изначально мероприятие должно было состояться в День Победы, 9 мая, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Позже Владимир Путин предложил провести его 26 июля — в День Военно-морского флота.
В среду СМИ сообщили, что акцию снова могут перенести. Эту информацию подтвердил РИА Новости председатель центрального штаба "Бессмертного полка России" народный артист СССР Василий Лановой. По его словам, шествие может состояться 2 или 3 сентября или уже в следующем году.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Участники акции Бессмертный полк в Петропавловске-Камчатском
4 июля, 09:53
Военные и не только. Стало известно, кто пройдет в "Бессмертном полку"
1561861147542
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Коронавирус COVID-19День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
Популярные комментарии
Если перенесли, это одно.... Если заболтают это и вообще отменят, то плохо... Обнуление прошло, можно не напрягаться видимо
16 июля, 15:52
Егор Панкратов
18501145
Испугались что запоют Вставай страна огромная и пойдут на кремль. Тогда космонавты не помогут
16 июля, 16:07
Сергей Веселов
23401140
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