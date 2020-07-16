https://ria.ru/20200716/1574448774.html
Шествие "Бессмертного полка" 26 июля отменили
Организаторы перенесли назначенное на 26 июля шествие "Бессмертного полка". Решение приняли по итогам онлайн-заседания. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:40
2020-07-16T16:31
коронавирус covid-19
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200704/1573882189.html
Егор Панкратов
Если перенесли, это одно.... Если заболтают это и вообще отменят, то плохо... Обнуление прошло, можно не напрягаться видимо
70
Сергей Веселов
Испугались что запоют Вставай страна огромная и пойдут на кремль. Тогда космонавты не помогут
69
39
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574448865_0:169:3072:1897_1400x0_80_0_0_5cb8c35703b51ec6749cb928ea269a74.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, день победы, великая отечественная война (1941-1945), общество