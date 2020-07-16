Шествие "Бессмертного полка" 26 июля отменили

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Шествие " . Шествие " Бессмертного полка " 26 июля не состоится в связи с эпидемиологической обстановкой, заявили в четверг в пресс-службе "Бессмертного полка России".

Данное решение было принято по итогам онлайн-заседания организации.

"Самой актуальной темой заседания стало обсуждение традиционного шествия "Бессмертного полка", во время которого люди торжественно несут по центральным улицам портреты своих дедов и прадедов, защищавших нашу Родину во время Великой Отечественной войны... Участники отметили, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране", - говорится в сообщении.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что шествие, первоначально назначенное на 26 июля, может быть отложено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией . Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что решение о проведении шествия будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду сообщил, что президент РФ Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка", если новые предложения будут, он их озвучит.

В День Победы 9 мая в 2012-2019 годах во многих городах в России и за рубежом проходили шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширялись. Принять участие в этой акции мог каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

В этом году из-за пандемии коронавируса шествие "Бессмертного полка" проходило в День Победы в онлайн-формате. Любой человек мог отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. Был создан ресурс, способный принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда - виртуального шествия ветеранов по Красной площади. В итоге проект "Бессмертный полк онлайн" собрал порядка 3 миллионов участников, а его трансляцию посмотрели более 25 миллионов человек во всем мире.