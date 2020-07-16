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Шествие "Бессмертного полка" 26 июля отменили
Шествие "Бессмертного полка" 26 июля не состоится в связи с эпидемиологической обстановкой, заявили в четверг в пресс-службе "Бессмертного полка России". РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:45
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владимир мединский
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир мединский, бессмертный полк, великая отечественная война (1941-1945), общество

Шествие "Бессмертного полка" 26 июля отменили

15:38 16.07.2020 (обновлено: 16:45 16.07.2020)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоШествие "Бессмертного полка" в Минске
Шествие Бессмертного полка в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" 26 июля не состоится в связи с эпидемиологической обстановкой, заявили в четверг в пресс-службе "Бессмертного полка России".
Данное решение было принято по итогам онлайн-заседания организации.
"Самой актуальной темой заседания стало обсуждение традиционного шествия "Бессмертного полка", во время которого люди торжественно несут по центральным улицам портреты своих дедов и прадедов, защищавших нашу Родину во время Великой Отечественной войны... Участники отметили, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране", - говорится в сообщении.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что шествие, первоначально назначенное на 26 июля, может быть отложено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что решение о проведении шествия будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки.
Президент РФ Владимир Путин во время шествия Региональной патриотической общественной организации Бессмертный полк Москва по Красной площади
15 июля, 14:23
В Кремле ответили на сообщения о переносе шествия "Бессмертного полка"
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду сообщил, что президент РФ Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка", если новые предложения будут, он их озвучит.
В День Победы 9 мая в 2012-2019 годах во многих городах в России и за рубежом проходили шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширялись. Принять участие в этой акции мог каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.
В этом году из-за пандемии коронавируса шествие "Бессмертного полка" проходило в День Победы в онлайн-формате. Любой человек мог отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. Был создан ресурс, способный принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда - виртуального шествия ветеранов по Красной площади. В итоге проект "Бессмертный полк онлайн" собрал порядка 3 миллионов участников, а его трансляцию посмотрели более 25 миллионов человек во всем мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Участники акции Бессмертный полк в Петропавловске-Камчатском
4 июля, 09:53
Военные и не только. Стало известно, кто пройдет в "Бессмертном полку"
200453294188552
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир МединскийБессмертный полкВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
Популярные комментарии
Сколько можно на костях других поднимать массовый патриотизм?
16 июля, 15:54
Anton Bystryanskiy
6110022577
Праздник не должен быть обязаловкой. Девятого мая бывает раз в году. А тут ещё зараза лютует. Поберегите людей. Подвиг дедов это никак не умаляет.
16 июля, 15:48
Эдик Камушкин
766004471
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