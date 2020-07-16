Жириновский предложил перенести единый день голосования на конец апреля

"Мы давно предлагаем перенести единый день голосования на апрель, на последний понедельник месяца. Во-первых, это весна. У людей лучше настроение, потому что после долгой зимы впервые тепло. Во-вторых, еще не начался дачный сезон, люди пока дома проводят выходные. В-третьих, в будний день, потому что людям проще найти время для голосования - по дороге на работу или наоборот - с работы домой", - сказал Жириновский РИА Новости.