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Жириновский предложил перенести единый день голосования на конец апреля
Единый день голосования должен состояться в последний понедельник апреля, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:29
2020-07-16T15:29
элла памфилова
владимир жириновский
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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элла памфилова, владимир жириновский, политика
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Единый день голосования должен состояться в последний понедельник апреля, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский
.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова
заявила, что считает сентябрь самым неудачным месяцем для проведения единого дня голосования. По ее мнению, в будущем его надо переносить, если выборы будут проходить в течение нескольких дней.
"Мы давно предлагаем перенести единый день голосования на апрель, на последний понедельник месяца. Во-первых, это весна. У людей лучше настроение, потому что после долгой зимы впервые тепло. Во-вторых, еще не начался дачный сезон, люди пока дома проводят выходные. В-третьих, в будний день, потому что людям проще найти время для голосования - по дороге на работу или наоборот - с работы домой", - сказал Жириновский РИА Новости.
По его словам в сентябре выборы проводить "неудобно всем".
"Агитационный период приходится на июль-август. Мало того, что все лето миллионы людей - чиновники, партийцы - прикованы к кабинетам, им невозможно в отпуск уйти, так еще и избирателей труднее собрать, потому что они-то как раз в отпусках, на загородных участках. Весна - оптимальное время года для голосования", - пояснил политик.
Ранее Жириновский неоднократно заявлял, что считает необходимым перенести день голосования с осени на весну, так как его проведение в сентябре неудобно никому.