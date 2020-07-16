Нацсовет Украины по ТВ проверит радио "Шансон"

"Мониторинг вещания радио "Шансон" (город Киев - ред.), проведенный 2 июня, зафиксировал, что доля песен на государственном языке, распространенных в промежутке времени между 15.00 и 22.00 (совпадает с мск), составляла 34%. Хотя законодательством предусмотрено, что она должна составлять не менее 35% общего объема песен", - говорится в сообщении.