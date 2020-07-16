Нацсовет Украины по ТВ проверит радио "Шансон"

КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку радио "Шансон" из-за несоблюдения языковых квот, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
"Мониторинг вещания радио "Шансон" (город Киев - ред.), проведенный 2 июня, зафиксировал, что доля песен на государственном языке, распространенных в промежутке времени между 15.00 и 22.00 (совпадает с мск), составляла 34%. Хотя законодательством предусмотрено, что она должна составлять не менее 35% общего объема песен", - говорится в сообщении.
Как отмечает Нацсовет, проверку проведут после завершения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%.
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