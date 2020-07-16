Оппозиция в Раде будет добиваться проведения местных выборов в Донбассе

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что будет инициировать постановление в Верховную раду Украины, которое позволит провести местные выборы на подконтрольной Киеву территории Донбасса.
Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.
"Мы будем добиваться восстановления прав на самоуправление жителей Донецкой и Луганской областей. Будем инициировать принятие отдельного постановления Верховной рады, которое разблокирует проведение выборов в областные советы на востоке страны. Конституция гарантирует право на самоуправление, и мы добьемся соблюдения этих прав", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте партии.
В политсиле отметили, что это постановление парламента дискриминационное и власти боятся проведения выборов в этих областях в связи с падением рейтинга.
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник ранее заявил, что принятие этого постановления является нарушением Киевом минских договоренностей.