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Ульяновская область
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В Ульяновской области можно продлить инвалидность в упрощенном порядке
Жители Ульяновской области с июля могут продлить инвалидность в упрощенном порядке; кроме того, им больше не нужно предъявлять документ медико-социальной... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:03
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общество

В Ульяновской области можно продлить инвалидность в упрощенном порядке

15:03 16.07.2020
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© Фото : BerserkerusУльяновск. Архивное фото
Ульяновск. Архивное фото
© Фото : Berserkerus
УЛЬЯНОВСК, 16 июл – РИА Новости. Жители Ульяновской области с июля могут продлить инвалидность в упрощенном порядке; кроме того, им больше не нужно предъявлять документ медико-социальной экспертизы при обращении в МФЦ или на официальный портал госуслуг, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Автоматическое продление на шесть месяцев ранее установленной группы инвалидности, в том числе для детей-инвалидов, предусмотрено постановлением правительства РФ от 20 апреля текущего года, напоминает пресс-служба. Этим порядком могут воспользоваться лица, для которых срок очередного переосвидетельствования наступает в период с 1 марта до 1 октября 2020 года. Никаких дополнительных действий для этого не потребуется. Программы реабилитации также продлеваются на срок до шести месяцев. Кроме того, назначать инвалидность впервые на основании документов от медицинских организаций в означенный период можно будет без личного обращения в Бюро медико-социальной экспертизы.
По словам исполняющей обязанности министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Натальи Исаевой, на данный момент в регионе проживает 103531 инвалид, из них 4723 – дети. Все они на данный момент не только могут автоматически продлить инвалидность, но и запросить документы при обращении в МФЦ без справки МСЭ (медико-социальной экспертизы).
"В силу также вступили изменения федерального законодательства, которые позволяют людям не предоставлять справки об инвалидности при оформлении социальных выплат и пособий. Так, с июля ульяновцы с ограниченными возможностями здоровья при обращении в МФЦ или через официальный портал могут не предъявлять документ МСЭ. Это касается таких случаев, как оформление различных выплат и компенсаций, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения за счет материнского капитала товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов", - приводит пресс-служба слова Исаевой.
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Она добавила, что специалисты органов соцзащиты могут самостоятельно получить выписку из индивидуальной программы реабилитации.
"Для этого будут направляться запросы из личного электронного дела заявителя через систему межведомственного электронного взаимодействия. Изменения федерального законодательства позволят повысить качество и уменьшить сроки предоставления госуслуг инвалидам", - убеждена Исаева.
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