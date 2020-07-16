В Ульяновской области можно продлить инвалидность в упрощенном порядке

УЛЬЯНОВСК, 16 июл – РИА Новости. Жители Ульяновской области с июля могут продлить инвалидность в упрощенном порядке; кроме того, им больше не нужно предъявлять документ медико-социальной экспертизы при обращении в . Жители Ульяновской области с июля могут продлить инвалидность в упрощенном порядке; кроме того, им больше не нужно предъявлять документ медико-социальной экспертизы при обращении в МФЦ или на официальный портал госуслуг, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Автоматическое продление на шесть месяцев ранее установленной группы инвалидности, в том числе для детей-инвалидов, предусмотрено постановлением правительства РФ от 20 апреля текущего года, напоминает пресс-служба. Этим порядком могут воспользоваться лица, для которых срок очередного переосвидетельствования наступает в период с 1 марта до 1 октября 2020 года. Никаких дополнительных действий для этого не потребуется. Программы реабилитации также продлеваются на срок до шести месяцев. Кроме того, назначать инвалидность впервые на основании документов от медицинских организаций в означенный период можно будет без личного обращения в Бюро медико-социальной экспертизы.

По словам исполняющей обязанности министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Натальи Исаевой, на данный момент в регионе проживает 103531 инвалид, из них 4723 – дети. Все они на данный момент не только могут автоматически продлить инвалидность, но и запросить документы при обращении в МФЦ без справки МСЭ (медико-социальной экспертизы).

"В силу также вступили изменения федерального законодательства, которые позволяют людям не предоставлять справки об инвалидности при оформлении социальных выплат и пособий. Так, с июля ульяновцы с ограниченными возможностями здоровья при обращении в МФЦ или через официальный портал могут не предъявлять документ МСЭ. Это касается таких случаев, как оформление различных выплат и компенсаций, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения за счет материнского капитала товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов", - приводит пресс-служба слова Исаевой.

Она добавила, что специалисты органов соцзащиты могут самостоятельно получить выписку из индивидуальной программы реабилитации.