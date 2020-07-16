Эксперты рассказали о возможностях Twitter манипулировать мнением людей

"Действительно, сегодня в Сети появились скриншоты взломанной административной панели сотрудников Twitter, из них стало понятно, что они могли цензурировать посты, понижать в поисковой выдаче тэги и выводить в топ новые. Несмотря на то что часть подобных публикаций и скриншотов была удалена, эти факты вызвали новую волну вопросов к Twitter и подозрений в манипуляции общественным мнением", — сказал он.