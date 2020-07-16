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Эксперты рассказали о возможностях Twitter манипулировать мнением людей
Опубликованные в Cети скриншоты внутренней системы Twitter говорят о том, что сервис микроблогов манипулирует мнением пользователей, считают опрошенные РИА... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:58
сергей никитин
group-ib
twitter
общество
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https://ria.ru/20200716/1574417442.html
https://ria.ru/20200703/1573834939.html
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/149174/14/1491741485_0:54:3072:1782_1400x0_80_0_0_b1e01636621724a8216ab479056842d6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей никитин, group-ib, twitter, общество

Эксперты рассказали о возможностях Twitter манипулировать мнением людей

15:02 16.07.2020 (обновлено: 15:58 16.07.2020)
811
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Опубликованные в Cети скриншоты внутренней системы Twitter говорят о том, что сервис микроблогов манипулирует мнением пользователей, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Скриншоты опубликовал портал Motherboard. Из них следует, что к каждому пользователю применяются фильтры — например, была ли учетная запись приостановлена, заблокирована навсегда или же имеет статус защищенной.
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Вчера, 07:14
Twitter зафиксировал атаку, в результате которой были взломаны аккаунты
По мнению замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергея Никитина, эта функция — "возможность для манипуляций".
"Действительно, сегодня в Сети появились скриншоты взломанной административной панели сотрудников Twitter, из них стало понятно, что они могли цензурировать посты, понижать в поисковой выдаче тэги и выводить в топ новые. Несмотря на то что часть подобных публикаций и скриншотов была удалена, эти факты вызвали новую волну вопросов к Twitter и подозрений в манипуляции общественным мнением", — сказал он.
Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин согласился с мнением Никитина. "Эти коэффициенты могут распространяться на конкретные посты или на аккаунт. Это можно назвать продвижением или пессимизацией, но по факту это манипуляция мнением", — добавил он.
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45340115
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Сергей НикитинGroup-IBTwitterОбщество
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