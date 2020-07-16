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Памфилова допустила возможность переноса единого дня голосования
Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что сентябрь - самый неудачный месяц для проведения единого дня голосования, в будущем его надо переносить, если выборы будут... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:23
элла памфилова
единый день голосования в россии
цик рф
политика
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Сентябрь - неудачный месяц. Учителя только-только настроились учить детей, а тут выборы надо фальсифицировать...
93
Думаю, проблема на самом деле в том, что непопулярные законы принимаются летом, когда люди отдыхают вдали от дома: чтобы на улицу не повыходили. И если оставить единый день голосования осенью, то люди будут склонны голосовать против власти. А перенесут на конец весны: люди будут успевать остыть и первые погожие деньки будут положительно влиять на настроение электората.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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элла памфилова, единый день голосования в россии, цик рф, политика

Памфилова допустила возможность переноса единого дня голосования

14:56 16.07.2020 (обновлено: 15:23 16.07.2020)
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© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что сентябрь - самый неудачный месяц для проведения единого дня голосования, в будущем его надо переносить, если выборы будут в течение нескольких дней.
"Сейчас, когда принимается закон, надо обязательно учесть...если это перманентно в законе будет прописано, на будущее обязательно Единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, это сентябрь. Это начало учебного года, у нас учителей много (в комиссиях)",- сказала Памфилова.
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Обсудить 9
Элла ПамфиловаЕдиный день голосования в РоссииЦИК РФПолитика
Популярные комментарии
Сентябрь - неудачный месяц. Учителя только-только настроились учить детей, а тут выборы надо фальсифицировать...
16 июля, 15:23
Аристотель Аваносов
70811112
Думаю, проблема на самом деле в том, что непопулярные законы принимаются летом, когда люди отдыхают вдали от дома: чтобы на улицу не повыходили. И если оставить единый день голосования осенью, то люди будут склонны голосовать против власти. А перенесут на конец весны: люди будут успевать остыть и первые погожие деньки будут положительно влиять на настроение электората.
16 июля, 15:39
Вальдемар Канарейкин
3667007
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