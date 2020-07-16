Памфилова допустила возможность переноса единого дня голосования

"Сейчас, когда принимается закон, надо обязательно учесть...если это перманентно в законе будет прописано, на будущее обязательно Единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, это сентябрь. Это начало учебного года, у нас учителей много (в комиссиях)",- сказала Памфилова.