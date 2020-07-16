https://ria.ru/20200716/1574444576.html
Памфилова допустила возможность переноса единого дня голосования
Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что сентябрь - самый неудачный месяц для проведения единого дня голосования, в будущем его надо переносить, если выборы будут... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:56
2020-07-16T15:23
элла памфилова
единый день голосования в россии
цик рф
политика
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Аристотель Аваносов
Сентябрь - неудачный месяц. Учителя только-только настроились учить детей, а тут выборы надо фальсифицировать...
93
Вальдемар Канарейкин
Думаю, проблема на самом деле в том, что непопулярные законы принимаются летом, когда люди отдыхают вдали от дома: чтобы на улицу не повыходили. И если оставить единый день голосования осенью, то люди будут склонны голосовать против власти. А перенесут на конец весны: люди будут успевать остыть и первые погожие деньки будут положительно влиять на настроение электората.
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, единый день голосования в россии, цик рф, политика