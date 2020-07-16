Турецкого оппозиционера обязали выплатить Эрдогану 52 тысячи долларов

Суд постановил, что предъявленные лидером оппозицией документы являются подлинными, однако перевод денег был существенен законно и не является уходом от налогов.

Эрдоган заявил, что уйдет в отставку, если Кылычдароглу докажет обвинения против него, а адвокаты главы государства обратились в суд с иском против оппозиционера, требуя, чтобы он выплатил компенсацию в размере 380 тысяч долларов за причинение Эрдогану нематериального ущерба своим высказыванием.