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Турецкого оппозиционера обязали выплатить Эрдогану 52 тысячи долларов
Турецкий суд обязал лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (НРП) Кемаля Кылычдароглу выплатить 359 тысяч турецких лир (около 52... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:49
бинали йылдырым
кемаль кылычдароглу
турция
реджеп тайип эрдоган
мэн (остров)
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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бинали йылдырым, кемаль кылычдароглу, турция, реджеп тайип эрдоган, мэн (остров), в мире

Турецкого оппозиционера обязали выплатить Эрдогану 52 тысячи долларов

14:49 16.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Турецкий суд обязал лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (НРП) Кемаля Кылычдароглу выплатить 359 тысяч турецких лир (около 52 тысяч долларов) президенту Турции Тайипу Эрдогану и его родственникам, которых оппозиционер ранее обвинил в финансовых махинациях в офшорах, передает телеканал NTV.
В ноябре 2017 года Кылычдароглу заявил, что располагает документами, свидетельствующими, что родственники Эрдогана перевели в 2011-2012 годах миллионы долларов в офшорную компанию на острове Мэн.
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22 апреля 2019, 14:51
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Суд постановил, что предъявленные лидером оппозицией документы являются подлинными, однако перевод денег был существенен законно и не является уходом от налогов.
Возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития ранее заблокировала проведение разбирательства в парламенте в связи с публикациями о причастности сыновей тогдашнего премьера Турции Бинали Йылдырыма к офшорным компаниям. Кылычдароглу раскритиковал решение парламентариев и призвал Эрдогана обнародовать данные о собственном состоянии, так как, по его словам, дети, родственники и соратники турецкого лидера вложили несколько миллионов долларов в офшорную компанию.
Эрдоган заявил, что уйдет в отставку, если Кылычдароглу докажет обвинения против него, а адвокаты главы государства обратились в суд с иском против оппозиционера, требуя, чтобы он выплатил компенсацию в размере 380 тысяч долларов за причинение Эрдогану нематериального ущерба своим высказыванием.
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Бинали ЙылдырымКемаль КылычдароглуТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганМэн (остров)В мире
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