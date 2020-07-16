Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574443736.html
Детские медучреждения Ставрополья получили 19 современных аппаратов УЗИ
Детские медучреждения Ставропольского края получили 19 современных аппаратов УЗИ, сообщает управление по информполитике края. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:45
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154821/72/1548217230_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_78433ee5d4e81fdd9477a69bc27a6e34.jpg
https://ria.ru/20200715/1574392639.html
ставропольский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/154821/72/1548217230_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_78433ee5d4e81fdd9477a69bc27a6e34.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154821/72/1548217230_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e601d3c36cdc476ec181f56c17b1f553.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/154821/72/1548217230_15:0:2063:2048_1400x0_80_0_0_0f5a78382d036e11ac1c79981096b224.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ставропольский край

Детские медучреждения Ставрополья получили 19 современных аппаратов УЗИ

14:45 16.07.2020
11
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПроведение ультразвукового исследования
Проведение ультразвукового исследования
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
СТАВРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Детские медучреждения Ставропольского края получили 19 современных аппаратов УЗИ, сообщает управление по информполитике края.
"Сразу 18 детских медучреждений Ставропольского края получили 19 современных аппаратов УЗИ. Они уже введены в эксплуатацию и помогают выявлять патологии и болезни органов у детей, в том числе у новорожденных. Аппараты получены в рамках регионального проекта "Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоохранение" , - отметили в департаменте.
Новые аппараты отличаются высоким разрешением и контрастностью, благодаря чему повышается точность постановки диагноза. У врача есть возможность в режиме реального времени сравнивать результаты предыдущих и текущего УЗИ юного пациента.
"Мы планомерно решаем задачу по доступности качественной медицинской помощи каждому пациенту. В рамках нацпроекта мы продолжим улучшать материально-техническую базу медучреждений, оказывающих помощь детям, в частности, новое оборудование получит краевая детская больница для оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями, а также продолжается строительство нового корпуса этой медорганизации", - приводится в сообщении комментарий заместителя министра здравоохранения Ставропольского края Елены Кузьминой.
Вертолет Национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ
15 июля, 15:51
Авиамедицина начнет работу на Ставрополье
000000
Обсудить 0
Ставропольский край
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил роль "Славянского базара" в гуманитарном сотрудничестве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019
"Славянский базар" сменил формат на open air из-за пандемии коронавируса
Билет на самолет
Уральский "Сусанин". Как турфирма из Челябинска выжила в карантин
Ярославль
"Молодая гвардия" призвала ярославцев замечать хорошее
Вертолет Национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ
Авиамедицина начнет работу на Ставрополье
Верхоянские горы в Якутии
Участники экспедиции в Якутии планируют взойти на гору Победа
Ульяновск
В Ульяновской области помогут военнослужащим и изменят закон о тишине
Молоко
Ленобласть направит допсредства на развитие молочной отрасли
Рыбы
В Тюменской области с начала года вырастили более 1,5 тысячи тонн рыбы
Медицинские маски
Тамбовщина будет обеспечена медицинскими масками местного производства
Пассажирский поезд
"Трансмашхолдинг" повысит уровень безопасности в пассажирских вагонах
Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
Ереван готов обсудить с Баку эвакуацию тел погибших военных
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Минск и Москва подписали документы по БелАЭС и оплате поставок нефти
Размытие дороги регионального значения в Можайском городском округе
В Подмосковье три деревни оказались отрезаны от внешнего мира из-за ливня
Объявление на двери кафе в Подольске
В Подмосковье открываются бары, кафе и рестораны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
Лента новостейМолния