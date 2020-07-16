https://ria.ru/20200716/1574443736.html
Детские медучреждения Ставрополья получили 19 современных аппаратов УЗИ
Детские медучреждения Ставропольского края получили 19 современных аппаратов УЗИ, сообщает управление по информполитике края. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:45
2020-07-16T14:45
ставропольский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ставропольский край
СТАВРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости.
Детские медучреждения Ставропольского края
получили 19 современных аппаратов УЗИ, сообщает управление по информполитике края.
"Сразу 18 детских медучреждений Ставропольского края получили 19 современных аппаратов УЗИ. Они уже введены в эксплуатацию и помогают выявлять патологии и болезни органов у детей, в том числе у новорожденных. Аппараты получены в рамках регионального проекта "Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоохранение" , - отметили в департаменте.
Новые аппараты отличаются высоким разрешением и контрастностью, благодаря чему повышается точность постановки диагноза. У врача есть возможность в режиме реального времени сравнивать результаты предыдущих и текущего УЗИ юного пациента.
"Мы планомерно решаем задачу по доступности качественной медицинской помощи каждому пациенту. В рамках нацпроекта мы продолжим улучшать материально-техническую базу медучреждений, оказывающих помощь детям, в частности, новое оборудование получит краевая детская больница для оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями, а также продолжается строительство нового корпуса этой медорганизации", - приводится в сообщении комментарий заместителя министра здравоохранения Ставропольского края Елены Кузьминой.