Детские медучреждения Ставрополья получили 19 современных аппаратов УЗИ

"Сразу 18 детских медучреждений Ставропольского края получили 19 современных аппаратов УЗИ. Они уже введены в эксплуатацию и помогают выявлять патологии и болезни органов у детей, в том числе у новорожденных. Аппараты получены в рамках регионального проекта "Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоохранение" , - отметили в департаменте.