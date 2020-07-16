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Подростков-преступников обучат дизайну в Ленобласти
Реабилитационный центр "Территория роста" для подростков, у которых были проблемы с законом, появится в Ленинградской области, психологи и тренеры обучат... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:37
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русская православная церковь, подростки, религия, новости - религия и мировоззрение, ленинградская область, санкт-петербург, общество

Подростков-преступников обучат дизайну в Ленобласти

14:36 16.07.2020 (обновлено: 14:37 16.07.2020)
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© пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Реабилитационный центр "Территория роста" (Центр Василия Великого)
Реабилитационный центр Территория роста (Центр Василия Великого)
© пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по благотворительности
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Реабилитационный центр "Территория роста" для подростков, у которых были проблемы с законом, появится в Ленинградской области, психологи и тренеры обучат молодых людей новым специальностям, говорится в сообщении, опубликованном в четверг пресс-службой синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
"Эко-пространство "Территория роста" откроется на участке храма в деревне Надкопанье Ленинградской области. Здесь подростков в конфликте с законом научат профессиям бариста, ландшафтного дизайнера и керамиста. При поддержке местных властей в течение ближайших трех лет Центр святителя Василия Великого построит в деревне кофейню, дендрарий, керамическую мастерскую и планетарий", - говорится в сообщении.
По словам исполнительного директора петербургского Центра святителя Василия Великого Юлианы Никитиной, "Территория роста" станет первым в России сельским реабилитационным центром открытого типа для подростков, "вступивших в конфликт с законом".
Отмечается, что с подростками будут работать психологи, психотерапевты, социальные педагоги, тренеры, театральные педагоги, преподаватели изобразительного искусства и волонтеры.
"Такие проекты очень нужны, в России ежегодно несовершеннолетними или при их участии совершается более 40 тысяч преступлений. Большинство из них при должной поддержке могут изменить свою жизнь, наш опыт это подтверждает: более 85% наших выпускников больше не совершают преступлений", - приводит пресс-служба слова Никитиной.
Как пояснил настоятель храма Рождества Христова в Надкопанье игумен Антоний (Кузнецов), в центр смогут приезжать ребята из Петербурга и Ленинградской области. По словам организаторов, сейчас в Надкопанье в тестовом режиме уже проходят реабилитацию восемь подростков из петербургского Центра Василия Великого.
В планах, как отмечают в синодальном отделе, открытие подобных центров в других регионах России.
По данным синодального отдела по благотворительности, Центр святителя Василия Великого учрежден 2004 году и остается "единственным в России негосударственным открытым социальным центром по реабилитации подростков, совершивших уголовные преступления". За время его работы в реабилитационной программе участвовали 368 человека, из них 323 (86%) не совершили повторные правонарушения, уточняется в сообщении пресс-службы.
Бездомные в Москве
30 апреля, 10:00Религия и мировоззрение
РПЦ: опыт церковной программы помощи бездомным актуален в регионах РФ
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьПодросткиРелигияНовости - Религия и мировоззрениеЛенинградская областьСанкт-ПетербургОбщество
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