Подростков-преступников обучат дизайну в Ленобласти

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Реабилитационный центр "Территория роста" для подростков, у которых были проблемы с законом, появится в Ленинградской области, психологи и тренеры обучат молодых людей новым специальностям, говорится в сообщении, опубликованном в четверг пресс-службой синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.

"Эко-пространство "Территория роста" откроется на участке храма в деревне Надкопанье Ленинградской области. Здесь подростков в конфликте с законом научат профессиям бариста, ландшафтного дизайнера и керамиста. При поддержке местных властей в течение ближайших трех лет Центр святителя Василия Великого построит в деревне кофейню, дендрарий, керамическую мастерскую и планетарий", - говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора петербургского Центра святителя Василия Великого Юлианы Никитиной, "Территория роста" станет первым в России сельским реабилитационным центром открытого типа для подростков, "вступивших в конфликт с законом".

Отмечается, что с подростками будут работать психологи, психотерапевты, социальные педагоги, тренеры, театральные педагоги, преподаватели изобразительного искусства и волонтеры.

"Такие проекты очень нужны, в России ежегодно несовершеннолетними или при их участии совершается более 40 тысяч преступлений. Большинство из них при должной поддержке могут изменить свою жизнь, наш опыт это подтверждает: более 85% наших выпускников больше не совершают преступлений", - приводит пресс-служба слова Никитиной.

Как пояснил настоятель храма Рождества Христова в Надкопанье игумен Антоний (Кузнецов), в центр смогут приезжать ребята из Петербурга и Ленинградской области. По словам организаторов, сейчас в Надкопанье в тестовом режиме уже проходят реабилитацию восемь подростков из петербургского Центра Василия Великого.

В планах, как отмечают в синодальном отделе, открытие подобных центров в других регионах России.