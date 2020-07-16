Валаамский монастырь хочет поставлять форель и мед в Москву и Петербург

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Валаамский монастырь займется переработкой и поставкой собственной форели в Москву и Санкт-Петербург, а также планирует организовать продажу своего меда на подворьях в обеих столицах, рассказал в интервью РИА Новости игумен Валаамского Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий.

"Недавно благодаря помощи благотворителей мы восстановили форелевое хозяйство. Раньше рыба шла на стол братии или продавалась на острове. Следующий этап – переработка. Мы хотим поставлять копченую и соленую форель (упакованную в соответствии санитарными нормами) в Петербург или Москву", - сказал епископ Панкратий.

Также, по его словам, в монастыре занимаются восстановлением пасеки.

"Первый мед был в 2019 году. Через несколько лет, думаю, будет большая пасека, и начнем реализацию: мед небольшими партиями, скорее всего, пойдет на подворья Валаамского монастыря в Москве и Петербурге", - пояснил настоятель.

Он подчеркнул, что лично участвует в восстановлении пасеки. "Мне очень нравится жизнь пчел, она напоминает монастырь: каждый занят своим делом, есть взаимопомощь, иерархия, дружная работа", - подытожил епископ.

В четверг в обители для паломников открыли центральную усадьбу и главный храм монастыря – Свято-Преображенский собор. Ранее епископ Панкратий сообщил, что монастырь можно посетить однодневным туром в составе организованной группы, однако паломники пока не могут попасть на богослужения, исповедоваться и причаститься, как и приложиться к мощам и иконам.

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР и пришел в запустение. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов.

С 1993 года по настоящее время наместником (игуменом) монастыря служит архимандрит Панкратий (Жердев), епископ Троицкий. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Монастырь ставропигиальный – подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.