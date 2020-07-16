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Религия и мировоззрение
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Игумен открывшегося туристам Валаама: "Для утешения вырастили ананасы"
Валаамский монастырь одним из первых закрылся для паломников и туристов из-за пандемии коронавируса этой весной. А в четверг Валаам, его главный... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:30
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Игумен открывшегося туристам Валаама: "Для утешения вырастили ананасы"

14:00 16.07.2020 (обновлено: 15:30 16.07.2020)
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© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"Музыкальный фестиваль "Просветитель-2018" на Валааме
Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"
МОСКВА, 16 июля - РИА Новости, Артем Буденный. Валаамский монастырь одним из первых закрылся для паломников и туристов из-за пандемии коронавируса этой весной. А в четверг Валаам, его главный Спасо-Преображенский собор и Центральная усадьба снова распахнули двери для гостей острова. О том, смогут ли паломники попасть на богослужение, где волонтеры проходят карантин и какие гастрономические новшества готовит "Северный Афон" в этом году – рассказал РИА Новости игумен Валаамской обители епископ Троицкий Панкратий. Беседовал Артем Буденный.
- Владыка Панкратий, какие программы с 16 июля доступны для туристов и паломников на Валааме?
Валаам доступен только для организованных групп паломников и туристов вне зависимости от того, как они пребывают – на круизном теплоходе или монастырским флотом. Все они теперь могут посещать центральную усадьбу, где расположен главный монастырский храм - Спасо-Преображенский собор - и скиты. Но индивидуальным паломникам и туристам с палатками въезд на остров пока закрыт.
В июне на острове бывали только туристы с проходящих по Ладоге круизных теплоходов. Им была доступна западная часть архипелага: экскурсии "Скиты Валаама", "Скалистыцй берег", а в центральной усадьбе проводили экскурсии только по воде (корабли заходили в монастырскую бухту). Туры на круизные теплоходы стоят дорого, а большая часть средств уходит туроператорам.
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Поэтому мы возобновили более дешевые и популярные туры монастырской службы "Валаамский паломник". Наш флот ходит из Сортавалы и Приозерска. Это и быстрее, чем круиз: летом, когда по озеру ходят "Метеоры", дорога из Петербурга на Валаам через Приозерск занимает всего три часа.
Но сейчас в продаже только однодневные туры, потому что у нас пока нет возможности принимать паломников и туристов в монастырских гостиницах. Новая "Зимняя гостиница" еще не введена в эксплуатацию, а в остальных гостиницах проходят "обсервацию" все прибывающие на Валаам, кроме туристов и местных жителей. Трудники, волонтеры, работники монастыря, братия – 10-15 дней находятся на самоизоляции, тут же сдают тесты на коронавирус, и только после этого им разрешают общаться с проживающим в монастыре. Это делается в целях предосторожности.
- Островное расположение монастыря требует особых мер предосторожности?
Остров - как океанский лайнер. Если сюда приезжает больной человек, мы все быстро заражаемся. А среди монахов - много людей из "группы риска": пожилых, с хроническими болезнями. Поэтому почти сразу после начала эпидемии – 17 марта - мы закрылись для паломников, туристов и трудников, а также ввели карантин для тех, кто приезжает. Ограничения не коснулись только местных жителей и тех, кто работает на острове сменами: энергетиков, полиции, пожарных. Также мы организовали дополнительную санитарную обработку кораблей, а медработники измеряли приезжающим температуру. И эти меры оказались результативными.
- Были заболевшие?
За время эпидемии на острове не было случаев заражения коронавирусом.
- Туристам тоже нужно изолироваться, сдавать тесты, носить маски, перчатки?
- Туристам и паломникам изолироваться и сдавать тесты на коронавирус не надо. Они приезжают без ночевки и большую часть времени проводят на воздухе. В храмы они будут заходить в масках, организованными группами, с экскурсоводом. Туристические группы будут небольшими – не более 20 человек – в соответствии с нормами, которые приняты в Карелии. Следуя рекомендациям регионального Роспотребнадзора, мы также дезинфицируем все поверхности в храмах, трапезной, монастырских судах, поэтому перчатки паломникам носить не нужно.
К сожалению, паломники пока не смогут попасть на богослужения, исповедоваться и причаститься, как и приложиться к мощам и иконам.
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- А когда паломники смогут посетить Валаам без этих ограничений?
Паломники смогут полноценно приезжать на остров, когда обстановка улучшится и Роспотребнадзор снимет все ограничения. Мы следуем тем правилам, которые приняты в Республике Карелия. Прогнозов не делаем: вдруг будет "вторая волна" эпидемии...
- Ежегодный музыкальный фестиваль "Просветитель" в этом году состоится?
В этом году фестиваля "Просветитель" не будет. Это невозможно: как мы будем приглашать иностранцев? В этом году даже не состоялся визит патриарха Кирилла (который проходил ежегодно в день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских – ред.).
- Нужно ли и как, с Вашей точки зрения, развивать туризм на Валааме?
Сейчас за оставшееся время паломнического сезона надо восстановить то, что у нас было до эпидемии. За месяцы пандемии обычная жизнь в монастыре была нарушена. С одной стороны, хорошо: мы пребывали в уединении, молитве. С другой стороны, мы не можем совсем отказаться от паломничества, посетителей, гостей, лишив людей возможности побывать на Валааме.
Поэтому, как только позволила обстановка, мы открылись для паломников.
- Сколько паломников и туристов обычно посещают остров? Не угрожает ли монастырю их чрезмерное количество?
Такой угрозы нет. Сама география острова накладывает ограничения на турпоток. Технически больше пяти больших теплоходов одновременно встать у причала не могут. Ежегодно остров посещают 100-120 тысяч туристов и паломников – и эта цифра не меняется. Небольшие колебания есть, но это зависит от экономической ситуации в стране. Например, мы заметили, что в 2019 году поток туристов снизился.
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- Какие новшества, кроме масочного режима, ожидают паломников и волонтеров в этом сезоне?
Главное новшество – мы на средства благотворителей отремонтировали "Зимнюю гостиницу". Теперь это современная гостиница с удобствами в номерах. В ней же будут оборудованы духовно-просветительский центр, музей современной иконы, иконописная мастерская, где будут давать мастер-классы для начинающих, также откроются певческая школа, конференц-зал. Сейчас идет оснащение здания: ставят мебель и оборудование. Надеемся в сентябре ее открыть.
- Корабль, в котором были самые дешевые номера, отбуксирован с острова. Будет ли новая "Зимняя гостиница" доступна для паломников с небольшими доходами?
Мы будем регулировать этот вопрос. В "Зимней гостинице" будут доступны номера для людей с разным достатком.
Можно также приехать волонтером – тогда размещение и еда будут за счет монастыря. Число добровольцев увеличивается, мы готовим для них больше мест, улучшаем условия пребывания. Они живут в работном доме, сейчас там идет ремонт: будет очень хорошее общежитие с душем и другими удобствами.
- Кто ваши волонтеры и что они делают?
Волонтеры – чаще всего молодежь - узнают о православии, некоторые принимают крещение. Часть времени они свободны, могут участвовать в богослужении. Мы проводим для них экскурсии, встречи, лекции. Они знакомятся, потом появляются православные семьи.
Пять – шесть дней в неделю волонтеры работают: помогают в саду, на ферме.
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
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- Что сейчас выращивают в монастыре? Говорят, можно попробовать даже ананасы?
Экзотика есть, но хозяйство не ради нее. В первую очередь мы выращиваем то, что необходимо для фермы – корма. В теплицах растим зелень, огурцы, помидоры - на стол братии. Есть у нас сады – яблоки и другие фрукты. Отец Григорий – армянин – вырастил в открытом грунте виноград. В урожайные годы едим. Для утешения вырастили ананасы.
Молочная продукция, яйца, рыба – все наше. Хлеб мы тоже печем сами. Правда, монастырскими продуктами туристов в столовой не кормят, потому что на всех не хватит. Но те же валаамские сыры и рыбу можно купить в магазинах на острове.
- Это все можно отведать только на острове?
Недавно благодаря помощи благотворителей мы восстановили форелевое хозяйство. Раньше рыба шла на стол братии или продавалась на острове. Следующий этап – переработка. Мы хотим поставлять копченую и соленую форель (упакованную в соответствии санитарными нормами) в Петербург или Москву.
Еще занимаемся восстановлением пасеки. Первый мед был в 2019 году. Через несколько лет, думаю, будет большая пасека, и начнем реализацию: мед небольшими партиями, скорее всего, пойдет на подворья Валаамского монастыря в Москве и Петербурге. Я лично участвую в этом деле, поскольку мне очень нравится жизнь пчел, она напоминает монастырь: каждый занят своим делом, есть взаимопомощь, иерархия, дружная работа.
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