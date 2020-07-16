Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД

БАКУ, 16 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
Мамедъяров занимал пост главы внешнеполитического ведомства Азербайджана с 2004 года. Ранее на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года, Алиев подверг резкой критике работу главы МИД, заявив, что не мог найти его на рабочем месте после начала эскалации конфликта на границе с Арменией.
"Освободить от должности главу МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова", - говорится в распоряжении.
Согласно распоряжению Алиева, новым главой МИД Азербайджана назначен Джейхун Байрамов, который ранее занимал пост министра образования.
Согласно открытым источникам, Джейхун Азиз оглы Байрамов родился в 1973 году в Баку. Окончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности "экономист" и Азербайджанский университет по специальности "юрист".
В 1996-2000 годах работал на различных должностях в министерстве налогов. В 2000-2002 годах был юристом компании Salans Hertzfeld & Heilbronn (Baku) Limited, в 2002-2013 годах - директором юридической компании OMNI.
В 2004-2012 годах ежегодно включался в список ведущих юристов в сфере налогообложения и гражданского права в Азербайджане ведущими мировыми юридическими изданиями Chambers Global, IFLR1000 и Legal500.
С 30 мая по 12 августа 2013 года работал в должности директора аппарата министерства образования, и в соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 12 августа был назначен заместителем министра образования. Согласно распоряжению главы государства от 23 апреля 2018 года Байрамов был назначен на должность министра образования республики.
Женат, имеет двух детей.