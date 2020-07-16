Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД

Мамедъяров занимал пост главы внешнеполитического ведомства Азербайджана с 2004 года. Ранее на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года, Алиев подверг резкой критике работу главы МИД, заявив, что не мог найти его на рабочем месте после начала эскалации конфликта на границе с Арменией

"Освободить от должности главу МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова", - говорится в распоряжении.

Согласно распоряжению Алиева, новым главой МИД Азербайджана назначен Джейхун Байрамов, который ранее занимал пост министра образования.

Согласно открытым источникам, Джейхун Азиз оглы Байрамов родился в 1973 году в Баку. Окончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности "экономист" и Азербайджанский университет по специальности "юрист".

В 1996-2000 годах работал на различных должностях в министерстве налогов. В 2000-2002 годах был юристом компании Salans Hertzfeld & Heilbronn (Baku) Limited, в 2002-2013 годах - директором юридической компании OMNI.

В 2004-2012 годах ежегодно включался в список ведущих юристов в сфере налогообложения и гражданского права в Азербайджане ведущими мировыми юридическими изданиями Chambers Global, IFLR1000 и Legal500.

С 30 мая по 12 августа 2013 года работал в должности директора аппарата министерства образования, и в соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 12 августа был назначен заместителем министра образования. Согласно распоряжению главы государства от 23 апреля 2018 года Байрамов был назначен на должность министра образования республики.