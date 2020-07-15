Президент Азербайджана резко раскритиковал работу главы МИД страны

"Я позвонил Эльмару Мамедъярову. Сказал ему то, что вы мне передали. Спросил его, где он был. Он сказал, что работал из дома. Попросил его уточнить, где он был ежечасно. Он опять сказал, что работал из дома, услышал об инциденте в три часа дня", - рассказал премьер.