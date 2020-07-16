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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200716/1574441243.html
Игумен: в Валаамском монастыре не было случаев заражения COVID-19
На Валааме не выявили случаев заболевания коронавирусом, заявил в интервью РИА Новости игумен Валаамского Спасо-Преображенского ставропигиального мужского... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:17
религия и мировоззрение
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Игумен: в Валаамском монастыре не было случаев заражения COVID-19

14:15 16.07.2020 (обновлено: 14:17 16.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСпасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости, Артем Буденный. На Валааме не выявили случаев заболевания коронавирусом, заявил в интервью РИА Новости игумен Валаамского Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий.
"За время эпидемии на острове не было случаев заражения коронавирусом", - сказал епископ Панкратий.
По его словам, сразу после начала эпидемии – 17 марта – на Валааме закрыли въезд для паломников, туристов и трудников, а также ввели карантин для приезжающих. "Остров - как океанский лайнер. Если сюда приезжает больной человек, мы все быстро заражаемся. А среди монахов много людей из "группы риска": пожилых, с хроническими болезнями", - объяснил игумен.
Сейчас все приезжающие в монастырь, кроме паломников и туристов, также должны пройти карантин, подчеркнул епископ. "Трудники, волонтеры, работники монастыря, братия – 10-15 дней находятся на самоизоляции, тут же сдают тесты на коронавирус, и только после этого им разрешают общаться с проживающими в монастыре", - рассказал владыка.
Ранее епископ Панкратий сообщал, что паломники пока не смогут попасть на богослужения, исповедоваться и причаститься, как и приложиться к мощам и иконам. По его словам, паломники могут посетить монастырь с однодневным туром в составе организованных групп. В четверг в обители для паломников открыли центральную усадьбу и главный храм монастыря - Свято-Преображенский собор.
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Вчера, 14:12Религия и мировоззрение
Епископ: паломники пока не смогут посетить богослужения на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские - появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии.
В 1940 году после советско-финской войны архипелаг стал территорией СССР и пришел в запустение. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года по настоящее время наместником (игуменом) монастыря служит архимандрит Панкратий (Жердев), епископ Троицкий. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Монастырь ставропигиальный - подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияВалаамский монастырьНиколай ЖердевНовости - Религия и мировоззрениеВозрождениеРусская православная церковьШвецияФинляндияСССРОбщество
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