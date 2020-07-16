Жириновский оценил вероятность сложения полномочий представителей ЛДПР

"У нас есть только те меры, которые мы можем использовать для того, чтобы заставить прислушаться к нашим требованиям: можем выйти из зала, это произведет впечатление, за 30 лет мы пару раз это делали. Можем сложить полномочия: все вышли и по всей стране, допустим. Но если мы это сделаем, это, конечно, испугает власть, но и у нас не будет никаких полномочий", - сказал Жириновский, отвечая на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".