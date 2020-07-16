https://ria.ru/20200716/1574441107.html
Жириновский оценил вероятность сложения полномочий представителей ЛДПР
Представители партии ЛДПР сложат свои полномочия только в крайнем случае, и он еще не наступил, заявил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:13
2020-07-16T14:13
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир жириновский
москва
хабаровский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир жириновский, москва, хабаровский край, политика
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Представители партии ЛДПР
сложат свои полномочия только в крайнем случае, и он еще не наступил, заявил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский
.
Ранее Жириновский пригрозил сложением полномочий депутатов и губернаторов от партии в связи с ситуацией с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
.
"У нас есть только те меры, которые мы можем использовать для того, чтобы заставить прислушаться к нашим требованиям: можем выйти из зала, это произведет впечатление, за 30 лет мы пару раз это делали. Можем сложить полномочия: все вышли и по всей стране, допустим. Но если мы это сделаем, это, конечно, испугает власть, но и у нас не будет никаких полномочий", - сказал Жириновский, отвечая на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Он напомнил о едином дне голосования, запланированном на 13 сентября. Жириновский отметил, что в случае сложения полномочий либерал-демократы не смогут помогать своим кандидатам, в том числе финансово.
"Поэтому это (сложение полномочий) как крайняя мера, крайний случай еще не наступил. Я просто предупреждал, что у нас в конце концов ничего не останется, (кроме) как таким образом показать, что мы не согласны", - отметил политик.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК
и ФСБ
, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву
. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово
", виновным себя не признает.