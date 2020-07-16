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В Петербурге у причала Дворцовой набережной нашли тело мужчины
Тело мужчины обнаружили в Неве у причала на Дворцовой набережной в Петербурге, обстоятельства гибели выясняются, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:12
нева (река)
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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нева (река), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге у причала Дворцовой набережной нашли тело мужчины

14:12 16.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Тело мужчины обнаружили в Неве у причала на Дворцовой набережной в Петербурге, обстоятельства гибели выясняются, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"У четвертого причала на Дворцовой набережной, 18 в Неве был обнаружен труп мужчины. В 13.05 был извлечен из воды", - говорится в сообщении.
Обстоятельства гибели уточняются.
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Нева (река)Санкт-ПетербургПроисшествия
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