https://ria.ru/20200716/1574441052.html
В Петербурге у причала Дворцовой набережной нашли тело мужчины
Тело мужчины обнаружили в Неве у причала на Дворцовой набережной в Петербурге, обстоятельства гибели выясняются, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:12
2020-07-16T14:12
нева (река)
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нева (река), санкт-петербург, происшествия