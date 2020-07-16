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Религия и мировоззрение
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Епископ: паломники пока не смогут посетить богослужения на Валааме
Паломники могут приехать на Валаам организованными туристическими группами без ночевки, при этом они не смогут посетить богослужения, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:24
валаамский монастырь
туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валаамский монастырь, туризм, религия, николай жердев, новости - религия и мировоззрение, возрождение, сергей троицкий, швеция, финляндия, сортавала, общество

Епископ: паломники пока не смогут посетить богослужения на Валааме

14:12 16.07.2020 (обновлено: 14:24 16.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкВерующие во время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа
Верующие во время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости, Артем Буденный. Паломники могут приехать на Валаам организованными туристическими группами без ночевки, при этом они не смогут посетить богослужения, заявил в интервью РИА Новости игумен Валаамского Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий.
В четверг в обители для паломников открыли центральную усадьбу и главный храм монастыря – Свято-Преображенский собор.
"К сожалению, паломники пока не смогут попасть на богослужения, исповедоваться и причаститься, как и приложиться к мощам и иконам", - сказал епископ Панкратий.
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По его словам, в монастырь могут приехать только организованные группы паломников и туристов. "Они теперь могут посещать центральную усадьбу, где расположен главный монастырский храм – Спасо-Преображенский собор – и скиты. Индивидуальным паломникам и туристам с палатками въезд на остров пока закрыт", - подчеркнул игумен.
В обители, напомнил епископ, уже возобновили популярные туры монастырской службы "Валаамский паломник". "Наш флот ходит из Сортавалы и Приозерска. Это и быстрее, чем круиз: летом, когда по озеру ходят "Метеоры", дорога из Петербурга на Валаам через Приозерск занимает всего три часа. Но сейчас в продаже только однодневные туры, потому что у нас пока нет возможности принимать паломников и туристов в монастырских гостиницах", - уточнил владыка.
Также он отметил, что туристам и паломникам не надо сдавать тесты на коронавирус перед посещением монастыря.
"Они приезжают без ночевки и большую часть времени проводят на воздухе. В храмы они будут заходить в масках, организованными группами, с экскурсоводом. Туристические группы будут небольшими – не более 20 человек – в соответствии с нормами, которые приняты в Карелии", - подытожил епископ.
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Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР и пришел в запустение. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов.
С 1993 года по настоящее время наместником (игуменом) монастыря служит архимандрит Панкратий (Жердев), епископ Троицкий. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Монастырь ставропигиальный – подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
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Религия и мировоззрениеВалаамский монастырьТуризмРелигияНиколай ЖердевНовости - Религия и мировоззрениеВозрождениеСергей ТроицкийШвецияФинляндияСортавалаОбщество
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