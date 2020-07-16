Врачи из Астрахани прибыли на помощь коллегам в казахстанский Атырау

"Большое спасибо вам и отдельно губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину. Наши врачи работают на износ, некоторые из них заболели и сейчас борются с опасной инфекцией. Объём работы большой. Нашему региону необходимы ваши опыт, знания и умения. Мы понимаем, что вы приехали ненадолго, и уже сегодня приступите к своим обязанностям. Я желаю вам удачи в работе, берегите себя", - сказал Досмухамбетов, которого цитирует пресс-служба.