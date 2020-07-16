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Врачи из Астрахани прибыли на помощь коллегам в казахстанский Атырау
Врачи из Астрахани прибыли в Атырау (административный центр Атырауской области Казахстана, на западе страны) для оказания помощи местным медикам в борьбе с... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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атырау
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, атырауская область, воз, атырау, астраханская область

Врачи из Астрахани прибыли на помощь коллегам в казахстанский Атырау

14:10 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
АЛМА-АТА, 16 июл - РИА Новости. Врачи из Астрахани прибыли в Атырау (административный центр Атырауской области Казахстана, на западе страны) для оказания помощи местным медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба администрации казахстанского региона.
"Сегодня, 16 июля, врачи и гуманитарный груз из Астрахани прибыли в Атырау. Всего в регион приехали пять врачей", - говорится в сообщении областной администрации.
Аким (губернатор) Атырауской области Махамбет Досмухамбетов встретился с российскими специалистами и поблагодарил их за помощь, оказываемую в это сложное время.
"Большое спасибо вам и отдельно губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину. Наши врачи работают на износ, некоторые из них заболели и сейчас борются с опасной инфекцией. Объём работы большой. Нашему региону необходимы ваши опыт, знания и умения. Мы понимаем, что вы приехали ненадолго, и уже сегодня приступите к своим обязанностям. Я желаю вам удачи в работе, берегите себя", - сказал Досмухамбетов, которого цитирует пресс-служба.
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В ходе беседы было отмечено, что астраханские врачи не ограничатся консультированием коллег, а примут непосредственное участие в лечении инфицированных в "грязных зонах" местных медицинских учреждений.
"Нам был оказан очень теплый прием, спасибо большое. Созданы все необходимые условия для полноценной работы и отдыха. В свою очередь мы постараемся приложить все усилия для помощи нашим коллегам в борьбе с коронавирусом, мы постараемся сделать все возможное", - сказала врач- специалист из России Анна Чепель.
В пресс-релизе подчеркивается, что вместе с группой медработников власти Астраханской области направили в Казахстан гуманитарный груз.
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В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 674 случая коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 65 188. Количество выздоровевших пациентов превышает 38 тысяч. В стране зафиксировано 396 случаев смерти от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Атырауская областьВОЗАтырауАстраханская область
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