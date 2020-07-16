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Авторы "Чернобыля" объяснили, почему у актеров не было русского акцента
Создатели мини-сериала "Чернобыль" режиссер Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мазин объяснили, почему актеры никогда не говорили с русским акцентом, сообщает NME. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:14
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кино и сериалы, новости культуры, hbo, чернобыльская аэс

Авторы "Чернобыля" объяснили, почему у актеров не было русского акцента

16:14 16.07.2020
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© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019)
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Создатели мини-сериала "Чернобыль" режиссер Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мазин объяснили, почему актеры никогда не говорили с русским акцентом, сообщает NME.

"Акценты в фильмах – невероятная глупость, – заявил Ренк. – Об этом даже думать смешно. Станут ли актеры больше похожи на русских, если будут плохо говорить по-английски? Конечно, нет".

Крэйг Мазин к этим словам добавил, что зрители, которых больше всего обрадовал выбор шоураннеров, связанный с акцентами, оказались русскоязычными: "Я не слышал от них ни одной жалобы по этому поводу".

"Известно, что в Советский Союз входило множество стран и этнических групп. Поэтому мы сказали нашим актером, чтобы они говорили так, как привыкли, независимо от того, есть у них какой-то акцент или нет", – объяснил Мазин.

Говоря о конкретных участниках проекта, шоураннер вспомнил, как работал со шведским актером Стелланом Скарсгардом, который в сериале исполнил роль Бориса Щербины, заместителя председателя Совета Министров СССР.

"Шведский английский звучит очень по-американски, а не по-британски, поэтому мы попросили Скарсгарда притвориться, что он не умеет говорить по-английски, и больше выдать шведского акцента", – рассказал Крэйг Мазин.

По словам сценариста, так поступили и с другими актерами: "мы подошли к этому вопросу мультикультурно, как в Советском Союзе".
В начале июня стало известно, что многосерийная драма HBO о ядерной катастрофе стала лидером по количеству номинаций на телевизионных премиях BAFTA TV Awards и технической BAFTA TV Craft Awards. "Чернобыль" отметили в 14 категориях, в том числе и как "Лучший мини-сериал".
Церемония награждения премией BAFTA TV Craft Awards состоится 17 июля, а BAFTA TV Awards 31 июля. Съемки обоих событий будут проходить в закрытых студиях с соблюдением социального дистанцирования, а лауреатам предложат принять награды виртуально.
Кадр из фильма Чернобыль Даниила Козловского
3 июля, 12:01Культура
Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США
400004
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