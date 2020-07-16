Авторы "Чернобыля" объяснили, почему у актеров не было русского акцента

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Создатели мини-сериала "Чернобыль" режиссер Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мазин объяснили, почему актеры никогда не говорили с русским акцентом, Создатели мини-сериала "Чернобыль" режиссер Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мазин объяснили, почему актеры никогда не говорили с русским акцентом, сообщает NME.

"Акценты в фильмах – невероятная глупость, – заявил Ренк. – Об этом даже думать смешно. Станут ли актеры больше похожи на русских, если будут плохо говорить по-английски? Конечно, нет".

Крэйг Мазин к этим словам добавил, что зрители, которых больше всего обрадовал выбор шоураннеров, связанный с акцентами, оказались русскоязычными: "Я не слышал от них ни одной жалобы по этому поводу".

"Известно, что в Советский Союз входило множество стран и этнических групп. Поэтому мы сказали нашим актером, чтобы они говорили так, как привыкли, независимо от того, есть у них какой-то акцент или нет", – объяснил Мазин.

Говоря о конкретных участниках проекта, шоураннер вспомнил, как работал со шведским актером Стелланом Скарсгардом, который в сериале исполнил роль Бориса Щербины, заместителя председателя Совета Министров СССР.

"Шведский английский звучит очень по-американски, а не по-британски, поэтому мы попросили Скарсгарда притвориться, что он не умеет говорить по-английски, и больше выдать шведского акцента", – рассказал Крэйг Мазин.

По словам сценариста, так поступили и с другими актерами: "мы подошли к этому вопросу мультикультурно, как в Советском Союзе".

В начале июня стало известно , что многосерийная драма HBO о ядерной катастрофе стала лидером по количеству номинаций на телевизионных премиях BAFTA TV Awards и технической BAFTA TV Craft Awards. "Чернобыль" отметили в 14 категориях, в том числе и как "Лучший мини-сериал".