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Культура
2020-06-04T11:54
https://ria.ru/20200604/1572444662.html
Объявлены номинанты телевизионной премий BAFTA
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РИА Новости

Объявлены номинанты телевизионной премий BAFTA

11:54 04.06.2020
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© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019)
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Члены Британской академии кино и телевизионных искусств объявили номинантов премий BAFTA TV Awards и технической BAFTA TV Craft Awards, сообщает Variety.
В этом году лидирует многосерийная драма HBO о ядерной катастрофе "Чернобыль", которую отметили в 14 категориях, в том числе и как "Лучший мини-сериал". Шоу стало одним из самых номинируемых в истории премии, наряду с "Убивая Еву" (у него в прошлом году было столько же номинаций).
Члены академии отметили игру Джареда Харриса, который претендует на звание "Лучшего актера" и Стеллана Скарсгарда, который будет бороться за "Лучшего актера второго плана".
Следующий по популярности сериал этого года –"Корона". У исторической драмы Netflix семь номинаций. Следом идет комедийное шоу "Дрянь" (второе название "Флибэг"). Его отметили в шести категориях.
С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте премий.
Телевизионные награды BAFTA должны были вручить 26 апреля и 17 мая, а претендентов объявить еще в марте. Но из-за пандемии коронавируса даты перенесли. Теперь церемония награждения премией BAFTA TV Craft Awards состоится 17 июля, а BAFTA TV Awards 31 июля.
Съемки обоих событий будут проходить в закрытых студиях с соблюдением социального дистанцирования, а лауреатам предложат принять награды виртуально.
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