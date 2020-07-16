Участники экспедиции в Якутии планируют взойти на гору Победа

ЯКУТСК, 16 июл – РИА Новости. Участники экспедиции в Участники экспедиции в Якутии в память о победе в Великой Отечественной войне планируют восхождение на самую высокую гору северо-востока России, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Экспедиция по хребту Черского организована МВД РФ с Советом ветеранов органов внутренних дел Якутии совместно с региональным отделением Русского географического общества , федерацией спортивного туризма, федерацией альпинизма и скалолазания Якутии.

Отмечается, что в экспедицию вошли 12 человек, руководит тур-маршрутом представитель федерации спортивного туризма РС (Я) Георгий Цыпандин.

"Экспедиция планирует восхождение на самую высокую точку Северо-Востока России – гору Победа, расположенную на территории природного парка "Момский", высота которой составляет 3147 метра над уровнем моря. Путь включает 120 километров пешего маршрута и 340 километров на катамаранах по реке Мома и ее притокам", - рассказали в минэкологии.

При успешном восхождении на горе Победа будет развернута копия знамени официального символа Победы и установлена памятная табличка.