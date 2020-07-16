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Участники экспедиции в Якутии планируют взойти на гору Победа
Участники экспедиции в Якутии в память о победе в Великой Отечественной войне планируют восхождение на самую высокую гору северо-востока России, сообщает... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:44
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
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великая отечественная война (1941-1945)
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353
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республика саха (якутия), день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), русское географическое общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

Участники экспедиции в Якутии планируют взойти на гору Победа

13:48 16.07.2020 (обновлено: 14:44 16.07.2020)
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© РИА Новости / В. Журавлев Верхоянские горы в Якутии
Верхоянские горы в Якутии
© РИА Новости / В. Журавлев
ЯКУТСК, 16 июл – РИА Новости. Участники экспедиции в Якутии в память о победе в Великой Отечественной войне планируют восхождение на самую высокую гору северо-востока России, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
Экспедиция по хребту Черского организована МВД РФ с Советом ветеранов органов внутренних дел Якутии совместно с региональным отделением Русского географического общества, федерацией спортивного туризма, федерацией альпинизма и скалолазания Якутии.
Отмечается, что в экспедицию вошли 12 человек, руководит тур-маршрутом представитель федерации спортивного туризма РС (Я) Георгий Цыпандин.
"Экспедиция планирует восхождение на самую высокую точку Северо-Востока России – гору Победа, расположенную на территории природного парка "Момский", высота которой составляет 3147 метра над уровнем моря. Путь включает 120 километров пешего маршрута и 340 километров на катамаранах по реке Мома и ее притокам", - рассказали в минэкологии.
При успешном восхождении на горе Победа будет развернута копия знамени официального символа Победы и установлена памятная табличка.
"Согласно графику движения экспедиции, группа прибыла на ледник Обручева и планирует восхождение на гору Победа 18 июля", - добавили в пресс-службе.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Русское географическое обществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
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