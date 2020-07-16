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В Финский залив выпустили трех нерп и тюленя после реабилитации
Еще трех спасенных балтийских нерп и одного серого тюленя выпустили в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:30
санкт-петербург
общество
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санкт-петербург, общество

В Финский залив выпустили трех нерп и тюленя после реабилитации

13:30 16.07.2020
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© Фото : страница Спасение тюленей 699-23-99 во ВКонтактеДетеныш балтийской нерпы, спасенный на Финском заливе под Петербургом в районе Стрельны
Детеныш балтийской нерпы, спасенный на Финском заливе под Петербургом в районе Стрельны
© Фото : страница Спасение тюленей 699-23-99 во ВКонтакте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Еще трех спасенных балтийских нерп и одного серого тюленя выпустили в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений в Репино в Петербурге, сообщает в четверг Фонд друзей балтийской нерпы.
Ранее сообщалось, что в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в этом году проходили реабилитацию 30 животных: серые тюлени, ладожские кольчатые нерпы и балтийские нерпы. Этот сезон стал одним из самых сложных для основателей центра. Из-за аномального тепла и раннего таяния льда новорожденных нерпят уносило течением, они оставались в одиночестве и могли погибнуть. Животные поступали к специалистам в тяжелом состоянии, были сильно истощены и напуганы. В мае-июне часть "воспитанников" центра уже выпустили на волю.
"Вчера выпустили в море трех редких балтийских нерп и одного серого тюлененка. Вся четверка нам надолго запомнится, так как вырастить и вылечить их было очень трудно", - сообщает фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что из выпущенных животных любимицей зоологов была нерпа, которую 13 марта нашли на пляже в поселке Ушково отдыхающие из пансионата "Звездочка". Ее назвали Звездочка Ушкова. "Она была только что рожденным детенышем и была очень и очень слабенькой… На выпуске Звездочка Ушкова очень долго, часа два наверное, собиралась с духом, чтобы нас покинуть, и все-таки в море ушла", - отмечается в сообщении.
Одинокие малыши на льдинах: в Петербурге спасают нерпят
11 марта, 20:22
Одинокие малыши на льдинах: в Петербурге спасают нерпятНоворожденные детеныши ладожских нерп терпят бедствия на льдинах Невы. Их спасением занимаются активисты "Фонда друзей Балтийской нерпы".
Серый тюлень по имени Гыр-Гыр попал в центр реабилитации истощенным и с парализацией правой половины тела. "Подвижность у него восстановилась в полном объеме, и он снова стал нормальным тюленем. Живую рыбу он ловит легко и непринужденно, на берег вылезает очень ловко, так что оснований его задерживать в центре уже нет", - отмечают специалисты.
Также в море выпустили нерпят Малыша Кокора и Малышку Таркалу.
Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалистами были спасены и возвращены в дикую природу около 120 нерп и тюленей.
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