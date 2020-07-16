В Германии ответили на заявления Помпео о "Северном потоке — 2"

"Мы приняли к сведению высказывания главы МИД США. Позиция правительства ФРГ в отношении "Северного потока 2" была представлена много раз и остаётся неизменной", - заявили в ведомстве.

"Мы приняли к сведению высказывания главы МИД США. Наша позиция относительно экстерриториальных санкций известна. Мы отвергаем их, так как считаем их противозаконными. Это ясная позиция правительства ФРГ", - подтвердили РИА Новости в пресс-службе Минэкономики Германии.