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В Германии ответили на заявления Помпео о "Северном потоке — 2"
В правительстве Германии приняли к сведению высказывания госсекретаря США Майка Помпео о санкциях в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", позиция... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:04
майк помпео
северный поток — 2
турецкий поток
балтийское море
северный поток
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экономика
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353
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майк помпео, северный поток — 2, турецкий поток, балтийское море, северный поток, сша, берлин (город), экономика

В Германии ответили на заявления Помпео о "Северном потоке — 2"

13:19 16.07.2020 (обновлено: 14:04 16.07.2020)
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© Depositphotos / pandionhiatus3Берлин
Берлин
© Depositphotos / pandionhiatus3
Берлин. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. В правительстве Германии приняли к сведению высказывания госсекретаря США Майка Помпео о санкциях в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", позиция Берлина по проекту остается неизменной, заявили РИА Новости в пресс-службе кабмина.
"Мы приняли к сведению высказывания главы МИД США. Позиция правительства ФРГ в отношении "Северного потока 2" была представлена много раз и остаётся неизменной", - заявили в ведомстве.
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.
"Мы приняли к сведению высказывания главы МИД США. Наша позиция относительно экстерриториальных санкций известна. Мы отвергаем их, так как считаем их противозаконными. Это ясная позиция правительства ФРГ", - подтвердили РИА Новости в пресс-службе Минэкономики Германии.
"Северный поток 2" - строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа газопровода в Балтийское море - район Усть-Луги Ленинградской области, выход - на территории Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность маршрута - более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность двух ниток "Северного потока 2" - 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока 2" составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год.
Строительство газопровода Северный поток-2
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Майк ПомпеоСеверный поток — 2Турецкий потокБалтийское мореСеверный потокСШАБерлин (город)Экономика
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